Lorella Cuccarini sulla pausa di Angelina Mango: "Sono contenta che l'abbia fatto" e svela in che rapporti sono dopo Amici

Lorella Cuccarini è stata l'insegnante di Angelina Mango ad Amici di Maria De Filippi e ha commentato il recente stop della cantante, dopo l'anno di lavoro che ha vissuto. Inoltre, l'ex showgirl ha svelato in che rapporti è con l'ex allieva dopo Amici.

Lorella Cuccarini e Angelina Mango hanno stretto un meraviglioso rapporto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La figlia di Pino Mango è stata allieva dell'ex showgirl nella ventiduesima edizione, vinta da Mattia Zenzola. E a Sanremo 2024 Angelina Mango ha trionfato con il brano La noia, una vittoria che ha reso ancora più orgogliosa la sua ex insegnante. Di recente, Angelina Mango ha annunciato di volersi prendere una pausa dal mondo della musica: a commentare questo stop è intervenuta Lorella Cuccarini, che ha anche svelato in che rapporti sono dopo l'esperienza nel talent di Canale 5.

Lorella Cuccarini commenta la pausa dal mondo della musica di Angelina Mango

Dopo la vittoria a Sanremo 2024 e la partecipazione all'Eurovision Song Contest in rappresentanza dell'Italia, Angelina Mango è partita per un tour italiano nelle principali città a cui sarebbe dovuto seguire anche un tour europeo, con diverse date sold out. Tuttavia, lo stress e la pressione sociale hanno spinto la giovane artista a prendersi una pausa dal mondo della musica. In un post su Instagram, di qualche settimana fa, Angelina ha rivelato di sentire il bisogno di rallentare e fermarsi. A farla decidere per lo stop anche un'acuta rinofaringite che l'ha colpita e le ha reso impossibile cantare ed esibirsi.

Dopo aver dato forfait in alcune date italiane, Angelina Mango ha svelato di aver deciso di prendersi una pausa: "Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore". Così inizia il suo messaggio ai fan, seguito subito dall'ammissione di aver bisogno di rallentare perché "voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, am anche quella di tutti voi".

A commentare la pausa di Angelina Mango dal mondo della musica è intervenuta Lorella Cuccarini, sua ex insegnante ad Amici. Ospite a La Volta Buona, il talk di Caterina Balivo, Lorella Cuccarini ha rivelato di essere felice dello stop di Angelina, perché per lei è stato un anno molto impegnativo.

Lorella Cuccarini e Angelina Mango: in che rapporti sono dopo Amici?

Nello studio di Caterina Balivo, a La Volta Buona, Lorella Cuccarini ha commentato la pausa di Angelina Mango dal mondo della musica. L'ex showgirl ha rivelato che Angelina le ha scritto prima di comunicare la decisione di fermarsi e che è contenta che abbia deciso di prendersi una pausa, poiché per lei è stato un anno molto impegnativo:

"Ci siamo scritte. Sono contenta che abbia deciso di prendersi una pausa. Ha affrontato un anno pazzesco pieno di grandissimi successi ma anche di grande impegno fisico. Ha fatto bene a prendersi qualche settimana di riposo per poi ripartire alla grande."

La professoressa di Amici si è sempre mostrata molto orgogliosa di Angelina Mango: ha festeggiato infatti i suoi successi, dal doppio disco di platino per il suo primo EP, alla vittoria a Sanremo 2024, fino alla pubblicazione del nuovo album Pokè drama e ai due tour europeo e italiano a cui aveva iniziato a dedicarsi: "È un'artista incredibile, ne approfitto per mandarle un bacio" ha concluso a La Volta Buona.

