Leo Gassman fa coppia con una giovane attrice... Anche lei ''Figlia d'arte''

Irene Sangermano

L'ex concorrenti di X Factor Leo Gassman ha un nuovo amore. Sembra che nella sua vita sia entrata una giovane attrice, recentemente vista in una fiction Rai.

Leo Gassman ha un nuovo amore! Questa sembra la stagione delle coppie felici, e anche quella formata dal giovane cantante e da un’attrice, recentemente apparsa in una nota fiction Rai, lo è. Ecco i dettagli.

Leo Gassman si è fidanzato

Quando ha preso parte a X Factor, il talent show targato Sky amatissimo dal pubblico, Leo Gassman ha attirato immediatamente l’attenzione. Certo lo ha fatto anche per la sua musica e per la sua bella voce, ma soprattutto per la parentela con l’amatissimo attore Alessandro Gassman che è suo padre. Vincendo i pregiudizi, Leo ha continuato la sua carriera ed è arrivato anche al Festival di Sanremo nel 2020, vincendo la sezione delle Nuove Proposte.

Un bel traguardo festeggiato dal cantante e dalla sua famiglia, che si è mostrata sempre pronta ad appoggiarlo in tutte le sue decisioni con amore e comprensione. Nel frattempo, sono tantissime le fan che si sono invaghite del suo fascino indiscutibile ma ora le stesse fan potrebbero essere deluse nel sapere che Leo si è fidanzato e ha una relazione stabile ormai da qualche tempo, con una giovane attrice anche lei figlia d’arte. Ma di chi si tratta? A dare lo scoop è Gabriele Parpiglia, scopriamolo insieme.

Chi è la nuova fidanzata di Leo Gassman

Chi è la nuova fidanzata di Leo Gassman? Il cantante, ex volto di X Factor e figlio dell’attore Alessandro Gassman, ha trovato l’amore al fianco di una giovane attrice. Si tratta di Arianna Di Claudio, recentemente protagonista della fiction Rai Champagne, dedicata alla vita e alla carriera di Peppino Di Capri che è stata molto apprezzata dal pubblico della televisione nazionale.

Gabriele Parpiglia ha lanciato lo scoop pubblicando anche uno scatto della coppia in un momento di quotidianità, una foto che sembra restituire l’immagine di due innamorati felici e molto affiatati. Anche Arianna è una figlia d’arte come Leo, dato che è la figlia di Silvia Sartorio nota attrice teatrale molto stimata nel panorama italiano. Questa è proprio l’estate dell’amore dato che, oltre a Gassman, anche un altro cantante amato dalle giovanissime pare si sia fidanzato. Stiamo parlando di Irama che avrebbe un flirt con Mew, ex volto di Amici.

Guida TV