La Talpa, arriva la conferma ufficiale: ecco quando chiuderà il programma

Dopo giorni di rumors su una chiusura anticipata, arriva la conferma ufficiale: La Talpa chiuderà in battenti con diverse settimane di anticipo, a causa degli ascolti eccessivamente bassi. Le ultime tre puntate verranno accorpate in un unico appuntamento: ecco quando andrà in onda l'ultima puntata del game show condotto da Diletta Leotta su Canale 5.

La Talpa, arriva la conferma ufficiale: chiusura anticipata per il game show di Diletta Leotta

I primi due appuntamenti de La Talpa avevano lasciato ben sperare: dopo 16 anni di assenza, il game show era tornato in onda su Canale 5 e con contenuti in esclusivi per Mediaset Infinity. Rinnovata la conduzione, affidata a Diletta Leotta, e con un cast che non ha mancato di scatenare litigi e scintille e di appassionare (pochi) spettatori alle indagini per scoprire chi, tra i vari protagonisti del reality, nascondeva di essere la talpa del titolo del programma.

Le prime puntate della tramissione avevano collezionato un discreto e dignitoso 14 e 12% di share, portando Mediaset a spostare La Talpa al lunedì in prima serata. Una decisione che, purtroppo, non ha prodotto i risultati sperati, dato che il terzo appuntamento, andato in onda lunedì 18 novembre, ha ottenuto un 10% che ha fatto correre ai ripari i vertici dell'azienda di Canale 5. La decisione, dopo giorni di rumors, è oramai ufficiale: La Talpa chiuderà con diverse settimane di anticipo.

I primi segnali di una chiusura anticipata erano stati già divulgati da Giuseppe Candela e da Dagospia.it: La Talpa non ha convinto il pubblico e gli ascolti drasticamente bassi hanno spinto alla decisione di chiudere la trasmissione.

La Talpa, quando andrà in onda l'ultima puntata?

Nonostante l'attesa generata per il ritorno, dopo 16 anni, de La Talpa in tv, il game show non ha regalato i risultati sperati e gli ascolti bassi sono stati decisivi per determinare la chiusura del programma con molte settimane d'anticipo.

Il programma, infatti, sarebbe dovuto andare in onda per ancora altre 3 settimane, ma Mediaset ha comunicato in maniera definitiva che la quarta, la quinta e la sesta puntata saranno condensate in un unico appuntamento. La puntata finale de La Talpa andrà in onda lunedì 25 novembre su Canale5.

Su Diletta Leotta, alla sua prima esperienza come conduttrice, Marco Salvati, storico autore del programma, ha dichiarato: "Le hanno affidato il programma più complesso in assoluto al suo primo impegno come conduttrice di un reality in prima serata su Canale 5". Ma per Mediaset, la performance dell'inviata di DAZN potrebbe non essere stata la causa del flop del programma, dato che secondo Gabriele Parpiglia Diletta Leotta potrebbe condurre la prossima edizione de L'Isola dei Famosi, con Vladimir Luxuria come opinionista.