La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti fa un saluto ad Amadeus e lui replica sui social

La Ruota della Fortuna protagonista: Scotti saluta Amadeus, risposta social dell'amico.

La Ruota della Fortuna, il popolare quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5, continua a registrare ascolti molto positivi nella fascia dell’access prime time. Dopo il successo estivo, il presentatore è riuscito a fronteggiare anche la sfida di Stefano De Martino con Affari Tuoi, superandolo in diverse puntate e conquistando la leadership che lo scorso anno era nelle mani di De Martino.

Scotti menziona Amadeus in puntata, l’ex conduttore Rai risponde con un post Instagram

Il ritorno di Affari Tuoi ha portato qualche frecciatina tra i due conduttori, mentre Pier Silvio Berlusconi ha elogiato i risultati ottenuti da Scotti, senza risparmiare critiche alla concorrenza. Durante le puntate, Gerry non ha mancato di menzionare anche altri volti noti della televisione, sottolineando come alcuni di loro, nel tempo libero, guarderebbero proprio La Ruota della Fortuna.

Qualche settimana fa, ad esempio, aveva citato Carlo Conti. Nella puntata di ieri, invece, è stato il turno di Amadeus, con queste parole:

“È risaputo che i giornali, i blog ricamano sulle rivalità tra noi che facciamo questo mestiere e invece tu sai che Amadeus è un mio amico dai tempi della radio e mi fa piacere salutarlo perché quando è a casa guarda La ruota della Fortuna, ciao Ama! Un saluto.”

Amadeus ha scelto di rispondere direttamente al collega tramite il suo profilo Instagram. L’ex conduttore Rai ha condiviso il saluto di Scotti aggiungendo un cordiale “Ciaooo” accompagnato da un’emoji che saluta, confermando che tra i due c’è amicizia e stima, nonostante la rivalità televisiva.

A Carlo Conti, Scotti, oltre a salutarlo durante la puntata, ha colto l'occasione per punzecchiare la concorrenza, sottolineando che il conduttore guarda sempre La Ruota della Fortuna:

"Salutiamo Carletto che quando è a casa ci guarda"
