La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti: "Abbiamo rischiato e vinto, era un folle azzardo"

News VIP

Gerry Scotti, intervistato da Il Corriere della Sera, ha parlato del successo de La Ruota della Fortuna, lo storico game show riproposto da Canale 5 con un grande seguito e inaspettato successo di pubblico.

Un format nato nel 1975, arrivato in Italia nel 1988 e riportato oggi in tv con una veste nuova e sorprendentemente moderna. La Ruota della Fortuna è tornata e, guidata da Gerry Scotti, ha trovato un successo travolgente, in grado di sfidare Affari Tuoi nello stesso orario e riuscire a portare a casa una vittoria inaspettata.

Gerry Scotti: "Questo è il più bel momento della mia carriera"

Scotti ha saputo prendere un marchio storico, legato al mito di Mike Bongiorno, e trasformarlo senza cadere nella trappola del vintage. "Abbiamo rischiato e vinto, era un azzardo. Io sapevo che non bastava riproporre un vecchio e nobile marchio. Non è la fiera del vintage. Lo chassis era buono, e allora abbiamo fatto come le industrie automobilistiche che riesumano vecchi modelli. Abbiamo innestato tecnologia su quello chassis", ha raccontato il conduttore a Il Corriere della Sera.

L’azzardo è riuscito: il programma non solo regge, ma cresce. "È la stessa libidine che mi provocava da bambino il vibrare delle cartoline nei raggi della bicicletta", ha confessato Scotti.

Il posizionamento in palinsesto ha aiutato.

"Noi arriviamo dopo il tg e in questi tempi l’informazione brucia. Con la mia nipotina guardo le notizie di guerre e sofferenze, e provo pena. Noi ci proponiamo di offrire allo spettatore un’oasi non di evasione, ma di leggerezza. Non più il pubblico distratto dell’ora di cena, ma famiglie riunite, pronte a giocare da casa."

La complicità con Samira

Accanto a Scotti, Samira Lui non è una semplice valletta, ma una spalla ironica e intelligente.

"Con lui c’è una bellissima sintonia. È tutto vero, non recitiamo un copione, ci divertiamo a prenderci in giro. E il divertimento, in primo luogo tra noi, è la chiave di questo programma e credo del suo successo improvviso e inaspettato!"

Dopo quarant’anni di televisione, Gerry Scotti ha dichiarato:

"Questo è il più bel momento della mia carriera. Raccolgo quello che ho seminato. A Pier Silvio Berlusconi ho detto: “Va bene, proviamo questo folle azzardo, ma ora non chiedetemi di fare altri programmi. È andata bene, sta andando bene. La ruota gira”