TGCom24
Home | VIP | News | La Rai punta sul ritorno di Fiorello in TV, ma non basta: Affari Tuoi perde ancora contro La Ruota della Fortuna
News VIP

La Rai punta sul ritorno di Fiorello in TV, ma non basta: Affari Tuoi perde ancora contro La Ruota della Fortuna

Francesca Simone

Fiorello torna in TV, ma non riesce a "trainare" Stefano De Martino, che continua a perdere contro Gerry Scotti.

La Rai punta sul ritorno di Fiorello in TV, ma non basta: Affari Tuoi perde ancora contro La Ruota della Fortuna

La Rai ci ho provato con Fiorello, il quale è tornato in TV proprio poco prima della messa in onda di Affari tuoi, ma non è servito: Stefano De Martino non è riuscito a vincere neanche stavolta contro Gerry Scotti. Gli ascolti de La Ruota della Fortuna sono risultati nuovamente superiori.

Rai vs Mediaset

Fiorello, volto amatissimo della televisione italiana, è tornato sul piccolo schermo, ed è proprio con lui che la Rai ha tentato di riscattarsi. Infatti, Affari Tuoi, una delle trasmissioni di punta della Rai, continua a risultare "perdente" rispetto al programma rivale, La Ruota della Fortuna: sembra che la simpatia ed il fascino di Stefano De Martino nulla possano contro Gerry Scotti. Come se non bastasse, anche Maria De Filippi, con il suo Tu si que vales di sabato sera, non fa che battere Milly Carlucci con il suo Ballando con le Stelle.

Fiorello torna in TV

Per tentare di riscattarsi, la Rai ha puntato tutto su un pezzo da novanta, appunto Fiorello, il quale aveva da poco annunciato il suo ritorno in TV. Fiorello aveva dichiarato che oggi, lunedì 20 ottobre sarebbe tornato su Rai 2 on air con La Pennicanza, al solito insieme al collega ed amico Fabrizio Biggio; poi però aveva anche aggiunto: "Ci vediamo prima in TV". Infatti, lo showman si è preso la fascia dopo il TG1 e prima di Affari Tuoi, ossia quella della 20.30, di domenica. Nonostante ciò, la Rai non è riuscita a centrare il suo obiettivo.

Affari Tuoi perde ancora contro La Ruota della Fortuna nonostante Fiorello

Domenica 19 ottobre 2025, Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio hanno presentato "la prima ed ultima puntata" di Cinque Minuti di Bruno Vespa senza Bruno Vespa proprio per lanciare il ritorno del loro show La Pennicanza, a partire da oggi lunedì 20 ottobre 2025 su Radio2. Purtroppo, però, questo non sarebbe bastato per "trainare" Affari Tuoi di Stefano De Martino, che non è riuscito a risultare vincente neanche stavolta. Cinque Minuti senza Bruno Vespa – La Pennicanza ha registrato il 22.4% di share, Affari Tuoi il 22.9%, mentre La Ruota della Fortuna ha trionfato con il 24.8%.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Amici 25, Lorella Cuccarini contro Michele Ballo: "Comportamento inaccettabile! Non sei ancora nessuno" (VIDEO)
news VIP Amici 25, Lorella Cuccarini contro Michele Ballo: "Comportamento inaccettabile! Non sei ancora nessuno" (VIDEO)
Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 20 ottobre
news VIP Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 20 ottobre
Un Posto al Sole Anticipazioni 21 ottobre 2025: Rosa confusa e infelice, tutto si complica con Pino!
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 21 ottobre 2025: Rosa confusa e infelice, tutto si complica con Pino!
Verissimo, Nathaly Caldonazzo si sposa: "Siamo simili, entrambi abbiamo pensato di morire"
news VIP Verissimo, Nathaly Caldonazzo si sposa: "Siamo simili, entrambi abbiamo pensato di morire"
Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Bena, Giulia, Grazia e Francesco? Ecco cosa dicono i sondaggi
news VIP Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Bena, Giulia, Grazia e Francesco? Ecco cosa dicono i sondaggi
Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si sono lasciati: Amore al capolinea dopo 5 anni di relazione
news VIP Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si sono lasciati: Amore al capolinea dopo 5 anni di relazione
Uomini e Donne, l’opinione della puntata: Gemma Galgani disperata, ancora lacrime per Mario che la illude
news VIP Uomini e Donne, l’opinione della puntata: Gemma Galgani disperata, ancora lacrime per Mario che la illude
Blanca 3, stasera su Rai 1 la quarta puntata: Blanca si spaventa e si prende una pausa dal lavoro
anticipazioni TV Blanca 3, stasera su Rai 1 la quarta puntata: Blanca si spaventa e si prende una pausa dal lavoro
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV