La Rai punta sul ritorno di Fiorello in TV, ma non basta: Affari Tuoi perde ancora contro La Ruota della Fortuna

Fiorello torna in TV, ma non riesce a "trainare" Stefano De Martino, che continua a perdere contro Gerry Scotti.

La Rai ci ho provato con Fiorello, il quale è tornato in TV proprio poco prima della messa in onda di Affari tuoi, ma non è servito: Stefano De Martino non è riuscito a vincere neanche stavolta contro Gerry Scotti. Gli ascolti de La Ruota della Fortuna sono risultati nuovamente superiori.

Fiorello, volto amatissimo della televisione italiana, è tornato sul piccolo schermo, ed è proprio con lui che la Rai ha tentato di riscattarsi. Infatti, Affari Tuoi, una delle trasmissioni di punta della Rai, continua a risultare "perdente" rispetto al programma rivale, La Ruota della Fortuna: sembra che la simpatia ed il fascino di Stefano De Martino nulla possano contro Gerry Scotti. Come se non bastasse, anche Maria De Filippi, con il suo Tu si que vales di sabato sera, non fa che battere Milly Carlucci con il suo Ballando con le Stelle.

Per tentare di riscattarsi, la Rai ha puntato tutto su un pezzo da novanta, appunto Fiorello, il quale aveva da poco annunciato il suo ritorno in TV. Fiorello aveva dichiarato che oggi, lunedì 20 ottobre sarebbe tornato su Rai 2 on air con La Pennicanza, al solito insieme al collega ed amico Fabrizio Biggio; poi però aveva anche aggiunto: "Ci vediamo prima in TV". Infatti, lo showman si è preso la fascia dopo il TG1 e prima di Affari Tuoi, ossia quella della 20.30, di domenica. Nonostante ciò, la Rai non è riuscita a centrare il suo obiettivo.

Domenica 19 ottobre 2025, Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio hanno presentato "la prima ed ultima puntata" di Cinque Minuti di Bruno Vespa senza Bruno Vespa proprio per lanciare il ritorno del loro show La Pennicanza, a partire da oggi lunedì 20 ottobre 2025 su Radio2. Purtroppo, però, questo non sarebbe bastato per "trainare" Affari Tuoi di Stefano De Martino, che non è riuscito a risultare vincente neanche stavolta. Cinque Minuti senza Bruno Vespa – La Pennicanza ha registrato il 22.4% di share, Affari Tuoi il 22.9%, mentre La Ruota della Fortuna ha trionfato con il 24.8%.