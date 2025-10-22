TGCom24
News VIP

La Corrida torna in diretta su Nove: Amadeus inaugura la seconda stagione con Tina Cipollari come giudice d'eccezione

Anita Nurzia

Nove rilancia “La Corrida”: il ritorno in diretta con Amadeus e un cast di giudici tutto da scoprire.

La Corrida torna in diretta su Nove: Amadeus inaugura la seconda stagione con Tina Cipollari come giudice d’eccezione

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, La Corrida è pronta a tornare su Nove e lo farà con una novità significativa: le puntate saranno trasmesse in diretta. Dopo il successo della prima stagione, Warner Bros. Discovery ha deciso di puntare sulla “contemporaneità televisiva”, forse riconoscendo che la diretta può restituire quell’energia e quella spontaneità che da sempre caratterizzano il format ideato da Corrado.

Dal 5 novembre riparte La Corrida: Tina Cipollari sarà il primo giudice ospite

A condurre, naturalmente, ci sarà ancora Amadeus, confermatissimo al timone del varietà che mette al centro i celebri “dilettanti allo sbaraglio”. Il conduttore, reduce da una serie di successi televisivi, inaugurerà la seconda edizione da mercoledì 5 novembre. E per la prima puntata potrà contare su una presenza speciale: Tina Cipollari, che vestirà i panni di giudice ospite.

Il sito di Davide Maggio anticipa anche che la produzione ha previsto otto puntate in totale. Tra i nomi che circolano per le prossime serate, il settimanale Chi ha già fatto trapelare quelli di Marisa Laurito e Pierluigi Pardo. Se il calendario verrà rispettato, la finale potrebbe andare in onda il 24 dicembre, ma appare improbabile che il programma mantenga la diretta proprio la notte della vigilia di Natale.

Per il resto, tutto rimane fedele alla tradizione: la trasmissione sarà realizzata dagli studi di Milano, con la storica orchestra di 30 elementi diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. Sul palco si alterneranno concorrenti comuni pronti a esibirsi davanti al pubblico, che – con campanacci, fischietti, applausi e pentole – decreterà in tempo reale il successo o il fallimento di ciascuna performance.

Il meccanismo resta invariato: il vincitore di ogni puntata otterrà la “vittoria morale” del più acclamato, guadagnandosi così l’accesso diretto alla finalissima, dove sarà eletto il nuovo trionfatore de La Corrida. Con la diretta, Amadeus e Warner Bros. Discovery puntano a restituire al pubblico quell’atmosfera autentica e imprevedibile che ha reso il programma un cult. Una scelta che, come osserva Davide Maggio, potrebbe rivelarsi una mossa vincente per rinnovare il legame tra lo show e il pubblico contemporaneo, senza snaturarne lo spirito originale.

Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
