La confessione di Cecilia Rodriguez: "Ho aspettato cinque anni prima della PMA perché non volevo arrendermi"

Cecilia Rodriguez si apre sulla maternità: “Non c’erano problemi, ma non restavo incinta. È stato difficile accettarlo"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori: la loro bimba è arrivata al primo tentativo di PMA

<>, ex concorrente del Grande Fratello Vip e, sta per coronare uno dei sogni più grandi della sua vita: diventare mamma. La modella argentina e il compagnoaspettano una bambina, che si chiamerà, frutto di un amore profondo e di un percorso non semplice.

In un’intervista rilasciata a Cosmopolitan, Cecilia ha scelto di raccontare con sincerità la sua esperienza con la procreazione medicalmente assistita (PMA), spiegando perché ha deciso di intraprendere questo cammino solo dopo cinque anni di tentativi naturali.

“Volevo che accadesse da sola, come a tutte le donne della mia famiglia”

L’ex Vippona ha ammesso di aver vissuto un periodo di forte ansia e senso di impotenza, soprattutto perché nessuna donna della sua famiglia aveva mai dovuto affrontare un simile problema.

“Non c’era nessuna problematica legata al non rimanere incinta, però non rimanevo incinta. Ero in ansia, molto in ansia. Mio papà ha avuto un bruttissimo incidente proprio quando ho deciso di iniziare questo percorso, e il ginecologo mi diceva: ‘devi essere serena in questo momento’.”

Per anni Cecilia ha voluto credere che la gravidanza potesse arrivare naturalmente:

“Ho aspettato così tanto perché volevo che accadesse in modo naturale. Non c’era nulla che ci facesse pensare che non sarebbe potuto succedere. Penso che per una donna — ma anche per un uomo — quando non ci riesci non ti senti inutile, ma ti senti impotente, ti chiedi ‘perché io no?’”

La showgirl argentina ha confessato di aver sempre immaginato un momento spontaneo, semplice, come accade nei film o alle donne della sua famiglia:

“Lo sognavo da tutta la vita. Nessuna donna della mia famiglia ha mai avuto difficoltà. Volevo che succedesse anche a me così, magari un giorno accorgermi di avere un ritardo e scoprire di essere incinta. Sono sempre stata una che ha accettato di lasciarsi sorprendere dalla vita.”

Alla fine, però, Cecilia e Ignazio hanno deciso di rivolgersi alla scienza, e il percorso si è rivelato subito vincente: la piccola Clara Isabel è arrivata al primo tentativo di PMA.

“Sono stata fortunata, e adesso siamo qui. La vita mi ha sorpreso lo stesso, anche se in un modo diverso da come avevo immaginato.”