L’Isola dei Famosi conquista il lunedì sera: il cambio con The Couple

News VIP

The Couple cambia giorno: Mediaset rivoluziona il palinsesto per risollevare gli ascolti: ecco quando andrà il onda la nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

Grandi manovre in casa Mediaset. Dopo i risultati non particolarmente brillanti in termini di ascolti del nuovo reality The Couple, l’azienda ha deciso di intervenire con una modifica strategica alla programmazione. Il format, condotto da Ilary Blasi, verrà spostato dal lunedì al giovedì sera nel tentativo di garantirgli maggiore visibilità e meno concorrenza sul fronte televisivo.

L’Isola dei Famosi tornerà in onda il lunedì, dopo debutto in onda mercoledì 7 maggio

(che ha visto

) ha registrato il

di share, fermandosi a 1 milioni e 328 mila spettatori. Decisamente troppo poco per il

l’eliminazione delle ex velineprime time dell'azienda di Cologno.

La decisione nasce dalla necessità di mantenere il programma in onda nonostante le difficoltà riscontrate nelle prime puntate, anche perché – come già riportato – il contratto prevede un premio in denaro piuttosto cospicuo da assegnare a una delle coppie in gara, quindi la chiusura anticipata non è un’opzione percorribile. L’obiettivo è dunque salvare il progetto attraverso una migliore collocazione nel palinsesto.

La prossima puntata di The Couple, inizialmente prevista per lunedì 5 maggio, andrà dunque in onda giovedì 8 maggio, lasciando libero lo slot del lunedì per un altro grande ritorno targato Mediaset: L’Isola dei Famosi. Il survival show, completamente rinnovato nella formula e nella conduzione, debutterà ufficialmente mercoledì 7 maggio con una prima puntata speciale di lancio. Da lunedì 12 maggio, poi, L’Isola dei Famosi si stabilizzerà nel consueto appuntamento settimanale del lunedì in prima serata, andando così a presidiare una serata centrale della settimana televisiva.

Alla guida del reality ci sarà per la prima volta Veronica Gentili, giornalista e volto noto di Le Iene, affiancata in studio da opinionisti d’eccezione come Simona Ventura, volto storico dell’Isola, e Pierpaolo Pretelli nel ruolo di inviato . Una scelta che punta a dare nuova linfa a un programma che, nonostante gli anni, continua a catalizzare l’attenzione del pubblico.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi