L'ex ragazza di Non è La Rai, Miriana Trevisan si racconta: "Tendo alla castità, ma ho desideri come tutti"

La nota showgirl tra le più amate ex ragazze del programma cult di Gianni Boncompagni, si è raccontata a cuore aperto al Corriere della Sera.

Miriana Trevisan, 53 anni, è una delle figure più iconiche della televisione italiana anni ’90. Showgirl, tra le più amate ex ragazze di Non è La Rai ex Velina, naufraga dell’Isola, concorrente del Grande Fratello Vip, ed ex moglie del cantante Pago, ha attraversato diverse epoche dello spettacolo italiano. Ma dietro i riflettori, c’è una storia fatta di scelte coraggiose, paure, e una continua ricerca di rispetto e autenticità.

Miriana Trevisan: "La bellezza non regge, in amore, vedi Belen. Tante donne bellissime vengono comunque tradite"

Miriana, si è raccontata a cuore aperto al Corriere della Sera, ripercorrendo le tappe più importanti della sua lunga carriera sul piccolo schermo. LaTrevisan ha alle spalle un matrimonio con Pago, durato dal 2003 al 2013. Dalla loro unione è nato Nicola, oggi quindicenne. Nonostante la separazione, i rapporti tra i due sono rimasti ottimi:

"Siamo come fratelli. Non è stato facile o immediato, non raccontiamoci favole, però ci siamo riusciti. Ci siamo sposati due volte. La prima è finita subito. La seconda abbiamo avuto nostro figlio, ma dopo pochi mesi già non andava. Troppo diversi. Meglio come amico. Ora lo vedo felice, quella giusta non ero io. Però l’ho amato tanto, anzi forse è l’unico che ho amato”.

Parlando della sua vita sentimentale attuale, Miriana ha raccontato di vivere quasi in castità, non per mancanza di desiderio, ma per scelta:

“Non mi prenda alla lettera. Tendo alla castità, ma ho desideri come tutti. Mi trattengo finché non trovo qualcuno che mi piace tanto. Non sono fatta per andare a destra e manca, sono sfidanzata, ho detto molti no”.

Le storie occasionali non fanno per lei: “Ho provato, non fa per me, la vivo male. Però vorrei trovare un compagno, ho ancora la sindrome della principessa”.

Quando le si chiede come dovrebbe essere il suo "principe azzurro", risponde senza esitazioni:

"Non troppo giovane, dai 45 in su. Elegante, colto. La pancetta è ok, purché sia curato. Intelligente, sennò mi annoio in un nanosecondo”.

Non ha nascosto di essere stata più volte tradita in passato:

“Uh. E pure tanto, mica poco. Non so perché, io non tradisco mai. Solo una volta, ma di fatto ci eravamo lasciati, mi sentivo persino in colpa”.

Secondo lei, nemmeno la bellezza mette al riparo dalle delusioni amorose:

“La bellezza non regge, in amore, vedi Belen. Tante donne bellissime vengono comunque tradite. Molte lo accettano, io mi allontanavo schifata. Scenate ne ho fatte, purtroppo avevo sempre ragione”.

Guardandosi indietro, ammette con sincerità:

“Un pochino sfortunata in amore lo sono stata. Mi sono accontentata, non mi sono rispettata. Ho idealizzato quello che non c’era, seguito illusioni. Invece avrei dovuto avere più consapevolezza della meraviglia che sono”.

Un ritorno in tv? Miriana precisa di essere già tornata in televisione: "nel 2021, appena ne ha avuto la possibilità, ha partecipato per sei mesi al Grande Fratello. Oggi è spesso ospite in varie trasmissioni e, come ha sottolineato con orgoglio, continua a essere la “Mirianona” nazionale.