L'ex di Elisabetta Gregoraci Giulio Fratini volta pagina con Antonella Fiordelisi: "Relazione segreta"

Giulio Fratini dimentica Elisabetta Gregoraci con Antonella Fiordelisi

Sembra proprio che Giulio Fratini si sia lasciato alle spalle la relazione amorosa con Elisabetta Gregoraci. Come leggiamo su Chi, l'imprenditore starebbe frequentando l'influencer Antonella Fiordelisi. Inoltre, a quanto pare, tra i due non ci sia un semplice flirt in corso, bensì una vera e propria love story che andrebbe avanti da circa un paio di mesi, benché vissuta nell'ombra:

Una relazione che va a avanti da due mesi, e che è stata vissuta in gran segreto da entrambi.

Il settimanale sopracitato ha pubblicato degli scatti in cui ci sono Fratini e Fiordelisi che appaiono come una coppia in piena regola, tanto che stanno uscendo per mano dall'hotel di Firenze di proprietà dell'imprenditore. Dopodiché, sono stati allo stadio per assistere alla partita della Fiorentina. Inoltre, per le strade del capoluogo toscano, passeggiavano insieme proprio come due fidanzati. D'altra parte, queste fotografie sono le uniche "prove" di cui disponiamo, visto che sui rispettivi social dei diretti interessati non c'è traccia del loro rapporto.

Fratini è noto principalmente per aver avuto una lunga storia d'amore con Elisabetta Gregoraci, durata ben due anni e conclusasi lo scorso autunno. Al momento, la showgirl sta insieme a Thomas Talin. In più, è interessante riportare alla memoria l'antica rivalità tra la Gregoraci e la Fiordelisi; tuttavia, la scorsa estate sono state in vacanza insieme, e le tensioni si sarebbero appianate. Chissà però come avrà preso questa notizia l'ex moglie di Briatore?