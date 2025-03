L'Eredità: lo speciale in prima serata su Rai1, sabato 8 marzo

News VIP

Oggi, sabato 8 marzo 2025, in prima serata su Rai1, nell’appuntamento speciale con L’Eredità, il celebre game show, condotto da Marco Liorni.

L'Eredità: in onda la puntata speciale, sabato 8 marzo

Sono Clementino, Leonardo De Amicis, Frassica, Marcella, Sabrina Salerno e Settembre i contendenti d’eccezione nell’appuntamento speciale di “L’Eredità”, il celebre game show, condotto da Marco Liorni e realizzato in collaborazione con Banijay Italia,

La puntata è un omaggio al Festival di Sanremo, un viaggio emozionante attraverso i momenti iconici della storica kermesse, arricchito da retroscena inediti e testimonianze esclusive raccolte direttamente dai protagonisti dell’ultima edizione del Festival.

I sei concorrenti in gara si sfideranno con l’obiettivo di conquistare il montepremi finale, che verrà interamente devoluto in beneficenza alla Fondazione We World. Dopo una serie di prove, la competizione culminerà nel Triello da cui emergerà il vincitore di puntata, chiamato poi a misurarsi con la celebre Ghigliottina, dove si deve indovinare una parola attraverso 5 indizi in un minuto di tempo,i l momento più atteso del format. Oltre alla competizione, non mancheranno le due Professoresse che ogni sera affiancano Liorni: la trevigiana Greta Zuccarello e la veneziana Linda Pani. E ancora tanta musica, ospiti a sorpresa, colpi di scena e momenti di spettacolo.

La puntata speciale de L'Eredità ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai1.