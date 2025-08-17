TGCom24
Katia Ricciarelli parla di Pippo Baudo: "Perdiamo il numero 1, il nostro è stato vero amore"

Anita Nurzia

“Sono molto scossa da questa notizia" il commento di Katia Ricciarelli sulla morte di Pippo Baudo, scomparso ieri all'età di 89 anni.

Katia Ricciarelli parla di Pippo Baudo: "Perdiamo il numero 1, il nostro è stato vero amore"

La notizia della morte di Pippo Baudo, scomparso a 89 anni, ha lasciato il mondo dello spettacolo senza fiato e ha scosso profondamente Katia Ricciarelli. Il celebre soprano veneto, che con il conduttore catanese ha condiviso un matrimonio durato diciotto anni, ha affidato ad AdnKronos le sue prime parole di dolore e di ricordo.

Katia Ricciarelli: "Sono molto scossa da questa notizia, non si possono dimenticare 18 anni insieme"

“Sono molto scossa da questa notizia, non ci vedevamo più ma non si possono dimenticare 18 anni insieme. Non credevo fosse vero visto che tante volte sono girate voci false sulla sua morte”, ha raccontato la Ricciarelli, incredula alla conferma del decesso.

Katia e Pippo si erano sposati il 18 gennaio 1986, giorno del quarantesimo compleanno della soprano, e la loro unione si era chiusa nel 2004, con il divorzio tre anni più tardi. Una storia intensa, fatta di amore e anche di difficoltà, che però la cantante lirica non rinnega. “Indipendentemente da quello che c’è stato fra noi e come è andata a finire, noi ci siamo sposati per amore. E io ho sempre detto che Pippo era stato il numero 1 e una persona straordinaria dal punto di vista professionale”.

Il ricordo della giornata in cui la notizia è arrivata è vivido e carico di emozione.

“Oggi ho avuto una giornata bruttissima e poi arriva questa notizia, comincio a credere di sentire le cose. Stavolta è vero e sono davvero scossa. Al di là della nostra storia, certe cose si superano, tanto che quando ci siamo visti a Verona dopo tanto tempo che non ci parlavamo ci siamo abbracciati come se non fosse successo mai niente. Questo significa essere persone intelligenti. Diciamo che oggi si chiude un’altra parentesi della mia vita. E quando sarà per me spero di ritrovarmi con Pippo per farci quattro risate”.

Il riferimento è a quell’incontro avvenuto all’Arena di Verona nel 2019. Dopo quindici anni senza contatti, i due si rividero e, contrariamente alle aspettative, si abbracciarono con affetto, come due vecchi amici. All’epoca Katia lo raccontò a La Vita in Diretta: “Ci siamo abbracciati come due vecchi amici. Mi dispiaceva non sentirlo più, anche perché 18 anni di matrimonio sono lunghi: buttare via tutto per qualche stupida cosa non era giusto. Siamo persone adulte e intelligenti; quindi dovevamo smetterla con questa storia”.

Dietro la loro storia d’amore ci fu anche un momento difficile, mai nascosto dalla soprano. All’inizio della relazione, Katia Ricciarelli rimase incinta ma non portò a termine la gravidanza. Fu Baudo a convincerla ad abortire, ritenendo che fosse troppo presto per avere un figlio. Una ferita che segnò profondamente la cantante, mentre Pippo nel tempo divenne padre di Alessandro, nato nel 1962 da Mirella Adinolfi e riconosciuto solo anni dopo, e di Tiziana, nata dal matrimonio con Angela Lippi nel 1970.

Con le sue parole ha voluto ricordare non solo la grandezza professionale di Baudo, ma anche l’affetto che, nonostante tutto, li ha legati fino all’ultimo.

Guida TV