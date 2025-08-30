TGCom24
Home | VIP | News | Katia Follesa: Chi è Vincenzo Ferrera? Età, Mare Fuori, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma dell'attrice comica
News VIP

Katia Follesa: Chi è Vincenzo Ferrera? Età, Mare Fuori, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma dell'attrice comica

Francesca Simone

Scopriamo qualcosa in più sulla presunta nuova fiamma dell'attrice comica Katia Follesa, ossia Vincenzo Ferrera!

Katia Follesa: Chi è Vincenzo Ferrera? Età, Mare Fuori, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma dell'attrice comica

Conosciamo meglio Vincenzo Ferrera, l'attore di Mare Fuori che ad oggi al centro del gossip per il presunto flirt con Katia Follesa!

Vincenzo Ferrara: Chi è la presunta nuova fiamma di Katia Follesa

Vincenzo Ferrera è nato a Palermo, in Sicilia, il 21 aprile del 1973; quindi è del segno del Toro ed ha 52 anni. Una volta portato a termine il suo percorso di studi, ha capito di voler provare a seguire il suo cuore, cercando di affermarsi come attore. Così, ha iniziato a lavorare con la compagnia teatrale Gruppo della Rocca. In seguito, ha intrapreso gli studi di recitazione presso la Scuola del Teatro Biondo di Palermo, dove ha potuto affinare la sua tecnica.

La carriera da attore di Vincenzo Ferrera

Ha esordito sul piccolo schermo nel 1999, recitando in Una sola debole voce. Possiamo rintracciarlo in alcune delle fiction italiane più note, come ad esempio: Distretto di Polizia 6, Il capo dei capi, ll tredicesimo apostolo - Il prescelto, Il giovane Montalbano, Un posto al sole, Un medico in famiglia, Un passo dal cielo 3, Squadra Antimafia, Don Matteo, ma soprattutto Mare Fuori, dove interpreta il ruolo di Beppe Romano. Il suo debutto sul grande schermo, invece, risale al 2000, quando è stato scelto per entrare a far parte del cast della pellicola Il manoscritto del Principe. Tra gli altri film in cui ha recitato annoveriamo: Gli angeli di Borsellino di Rocco Casareo, Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti e Iddu - L'ultimo padrino di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza.

Vincenzo Ferrera: Vita Privata, Katia Follesa, Instagram

Non si sa molto della sua vita privata, ma di recente il suo nome sta circolando parecchio sul web perché è stato affiancato a quello di una nota attrice comica, ossia Katia Follesa. Infatti, quest'ultima ha annunciato la fine della sua love story con lo storico compagno Angelo Pisani, ed ora sembrerebbe aver voltato pagina proprio con Vincenzo Ferrera. Nessuno dei due ha ancora confermato o smentito la voce, però sono stati visti insieme in più occasioni, ed inoltre si scambiano diversi like sui social. A tal proposito, il profilo Instagram ufficiale è @vincenzo_ferrera_, ed attualmente conta circa 227.000 follower.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Beautiful: Wyatt tornerà mai a Los Angeles? Ecco tutta la verità
anticipazioni TV Beautiful: Wyatt tornerà mai a Los Angeles? Ecco tutta la verità
Innocence Anticipazioni 30 agosto 2025: Ilker rinuncia alla fuga ed Ela sconvolge tutti in tribunale!
anticipazioni TV Innocence Anticipazioni 30 agosto 2025: Ilker rinuncia alla fuga ed Ela sconvolge tutti in tribunale!
Beautiful, If you Love, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 agosto 2025
anticipazioni TV Beautiful, If you Love, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 agosto 2025
Grande Fratello, brutto incidente per Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli: l'ex gieffino in lacrime racconta tutto
news VIP Grande Fratello, brutto incidente per Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli: l'ex gieffino in lacrime racconta tutto
Grande Fratello, Raffaello Tonon sull'amicizia con Luca Onestini: "Da quando lo conosco mi sono reso conto che..."
news VIP Grande Fratello, Raffaello Tonon sull'amicizia con Luca Onestini: "Da quando lo conosco mi sono reso conto che..."
Amici, Rosa Di Grazia ha voltato pagina dopo la rottura con Deddy: ecco chi è la nuova fiamma
news VIP Amici, Rosa Di Grazia ha voltato pagina dopo la rottura con Deddy: ecco chi è la nuova fiamma
Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Yildiz è incinta! Oppure è solo una messinscena?
anticipazioni TV Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Yildiz è incinta! Oppure è solo una messinscena?
Temptation Island, Denise e Marco di nuovo insieme? Ecco come stanno davvero le cose
news VIP Temptation Island, Denise e Marco di nuovo insieme? Ecco come stanno davvero le cose
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV