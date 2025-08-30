Katia Follesa: Chi è Vincenzo Ferrera? Età, Mare Fuori, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma dell'attrice comica

News VIP

Scopriamo qualcosa in più sulla presunta nuova fiamma dell'attrice comica Katia Follesa, ossia Vincenzo Ferrera!

Vincenzo Ferrera è nato a Palermo, in Sicilia, il 21 aprile del 1973; quindi è del segno del Toro ed ha 52 anni. Una volta portato a termine il suo percorso di studi, ha capito di voler provare a seguire il suo cuore, cercando di affermarsi come attore. Così, ha iniziato a lavorare con la compagnia teatrale Gruppo della Rocca. In seguito, ha intrapreso gli studi di recitazione presso la Scuola del Teatro Biondo di Palermo, dove ha potuto affinare la sua tecnica.

La carriera da attore di Vincenzo Ferrera

Ha esordito sul piccolo schermo nel 1999, recitando in Una sola debole voce. Possiamo rintracciarlo in alcune delle fiction italiane più note, come ad esempio: Distretto di Polizia 6, Il capo dei capi, ll tredicesimo apostolo - Il prescelto, Il giovane Montalbano, Un posto al sole, Un medico in famiglia, Un passo dal cielo 3, Squadra Antimafia, Don Matteo, ma soprattutto Mare Fuori, dove interpreta il ruolo di Beppe Romano. Il suo debutto sul grande schermo, invece, risale al 2000, quando è stato scelto per entrare a far parte del cast della pellicola Il manoscritto del Principe. Tra gli altri film in cui ha recitato annoveriamo: Gli angeli di Borsellino di Rocco Casareo, Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti e Iddu - L'ultimo padrino di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza.

Vincenzo Ferrera: Vita Privata, Katia Follesa, Instagram

Non si sa molto della sua vita privata, ma di recente il suo nome sta circolando parecchio sul web perché è stato affiancato a quello di una nota attrice comica, ossia Katia Follesa. Infatti, quest'ultima ha annunciato la fine della sua love story con lo storico compagno Angelo Pisani, ed ora sembrerebbe aver voltato pagina proprio con Vincenzo Ferrera. Nessuno dei due ha ancora confermato o smentito la voce, però sono stati visti insieme in più occasioni, ed inoltre si scambiano diversi like sui social. A tal proposito, il profilo Instagram ufficiale è @vincenzo_ferrera_, ed attualmente conta circa 227.000 follower.