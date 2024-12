Jacqueline Luna Di Giacomo e la dedica al figlio Enea: "Spero di essere il tuo supereroe"

News VIP

Jacqueline Luna Di Giacomo è diventata mamma del piccolo Enea, nato dalla relazione con il cantante Ultimo. Ecco il primo post dedicato al figlio e la tenera dedica.

Jacqueline Luna Di Giacomo è diventata mamma del piccolo Enea, nato dalla relazione con il cantante Ultimo, lo scorso 30 novembre. A distanza di qualche settimana dalla nascita del bambino, l'influencer ha postato sui social una tenera dedica al figlio, svelando come sta vivendo questi primi momenti da neo mamma.

Jacqueline Luna Di Giacomo, la tenera dedica al figlio Enea

A quasi un mese dalla nascita del figlio Enea, Jacqueline Luna Di Giacomo ha postato sui social una dedica al piccolo, condividendo con i followers come sta vivendo la sua nuova vita da neo mamma. L'influencer e Ultimo, il suo compagno e padre del piccolo Enea, hanno aggiornato costantemente i followers sull'andamento della gravidanza: dall'annuncio ufficiale durante il concerto finale del tour di Ultimo allo stadio Olimpico di Roma, passando per i primi scatti di Jacqueline Luna Di Giacomo con il pancione, fino alla decisione di trasferirsi a New York per gli ultimi mesi della gestazione.

Nella Grande Mela la coppia è stata poi raggiunta da alcuni famigliari di entrambi: Rebecca Jewel Manetti, sorella maggiore di Jacqueline e figlia anche lei di Heather Parisi. Con quest'ultima non sono mancati i rumors nel corso della gravidanza di Jacqueline Luna, a causa della presunta assenza e silenzio che l'ex showgirl ha mantenuto anche dopo l'annuncio che sarebbe diventata nonna. Al contrario, sia i genitori di Ultimo sia il padre di Jacqueline Luna e la sorella hanno manifestato grande entusiasmo per la nascita del nipote e hanno raggiunto la coppia in occasione del baby shower e della nascita di Enea.

Il piccolo è nato il 30 novembre e a svelarne la nascita è stato Ultimo con un tenero post sui social: il cantante aveva anche pubblicato un nuovo singolo, dedicato al figlio, La parte migliore di me.

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo: la vita da neo genitori con il piccolo Enea

Sui social, a quasi un mese dalla nascita di Enea, Jacqueline Luna Di Giacomo ha condiviso una dolce dedica al figlio, raccontando ai followers come sta vivendo la sua nuova vita da neo mamma. Pochi giorni fa, Ultimo e Jacqueline Luna sono stati fermati da una fan, mentre passeggiavano per New York con il piccolo Enea e la notizia è diventata virale sui social, dove il cantante e l'influencer sono molto apprezzati come coppia.

Tramite un post su Instagram, Jacqueline Luna ha commentato così la nascita del piccolo Enea e come il tempo stia scorrendo velocemente: l'influencer ha scherzato dicendo che è ferma ancora al 30 novembre, mentre siamo già nel periodo delle feste. La sua vita è diventata molto più frenetica, ma non potrebbe essere più felice:

"Faccio la doccia velocissima e confondo il rumore dell'acqua con un pianto che in realtà non c'è. Annuso la sua testolina e sento odore di latte."

Sul suo corpo che sta cambiando per adattarsi alla nuova vita che ha partorito, Jacqueline Luna Di Giacomo commenta che "ho letto che si adatta in base alle sue esigenze per produrre i giusti anticorpi". Si sente un supereore, ammette, anzi, spera di esserlo per lui. C'è spazio anche per il cagnolino Toffee, che la segue come un'ombra fedele e che sta imparando a riconoscere anche l'odore di Enea. L'influencer non nasconde le difficoltà che sta vivendo, ma anche quanto sia bello essere mamma: "È faticoso ma ho scoperto la pazienza … infinita. Anche quanto il viso di un bambino sia una calamita per gli occhi. Lo fisserei per ore.". E anche se la stanchezza si fa sentire e la sua vita è del tutto cambiata rispetto a prima, non cambierebbe nulla, perché sta vivendo un nuovo momento, quello delle "prime volte più belle della mia vita".