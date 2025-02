Isola dei Famosi, Veronica Gentili sostituirà Vladimir Luxuria alla conduzione del reality show: l'indiscrezione

News VIP

L'Isola dei Famosi potrebbe tornare in onda con una nuova conduttrice al timone: a sostituire Vladimir Luxuria potrebbe esserci Veronica Gentili.

Vladimir Luxuria potrebbe non tornare alla conduzione de L'Isola dei Famosi, ma a sostituire l'ex opinionista del reality show potrebbe esserci Veronica Gentili. Ecco cosa riporta l'ultima indiscrezione.

Isola dei Famosi, Veronica Gentili sostituirà Vladimir Luxuria?

Dopo la scorsa edizione che ha visto al timone del reality show Vladimir Luxuria, Mediaset starebbe puntando a nuovi nomi per la prossima edizione del programma tv di Canale 5.

Dopo aver accantonato l'ipotesi che a condurre il reality arriverebbe Alfonso Signorini, sembra che la conduzione de L'Isola dei Famosi passerebbe nelle mani di Veronica Gentili, conduttrice già de Le Iene. L'indiscrezione è stata riferita da Giuseppe Dandolo su Dagospia, che ha anticipato l'interesse dei vertici Mediaset per la conduttrice del programma di Italia 1.

Il giornalista ha svelato, infatti, che i vertici di Mediaset apprezzerebbero molto Veronica Gentili e sarebbero interessati a offrirle la conduzione della prossima edizione del reality show ambientato in Honduras:

"I dirigenti avrebbero deciso di puntare sul nome che da settimane circola negli ambienti televisivi. […] Il nome della conduttrice de “Le Iene” piace ai vertici, molto meno alla società di produzione Banijay"

Isola dei Famosi, la nuova edizione sarà diversa dalle precedenti

Il post-GF vedrà sicuramente l'arrivo di The Couple, il programma condotto da Ilary Blasi, mentre ancora non è chiaro quando andrà in onda la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. I preparativi della nuova edizione sarebbero già iniziati, ma al momento non è ancora chiaro quando potrebbe andare in onda il reality show.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Fanpage, il destino dell'Isola dei Famosi dipenderà anche dai risultati del programma di The Couple e da quando terminerà.

Dato che il programma dovrebbe finire a fine maggio, per evitare sovrapposizioni, si è pensato anche di rinunciare alla diretta e progrmmare una messa in onda posticipata: "La questione sta tutta nelle tempistiche. La voce che circola è quella di un’ipotesi che sarebbe decisamente clamorosa, ovvero la possibilità che L’Isola possa essere fermata o confezionata in una modalità differente da quella di una diretta tradizionale, per rendere possibile una messa in onda posticipata".

