Isola dei Famosi, Veronica Gentili: "Simona Ventura può dire tutto quello che pensa. C'è un grande feeling tra noi"

La conduttrice e giornalista Veronica Gentili commenta gli ascolti delle prime puntate de L'Isola dei Famosi e parla del rapporto con l'opinionista del reality show Simona Ventura.

La terza puntata de L'Isola dei Famosi andrà in onda il prossimo 21 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Veronica Gentili ha rilasciato un'intervista a Oggi in cui ha parlato della sua esperienza alla conduzione del reality show e svelato alcuni retroscena del suo rapporto con l'opinionista Simona Ventura.

I retroscena di Veronica Gentili sul rapporto con Simona Ventura a L'Isola dei Famosi

A dispetto delle incertezze iniziali, la nuova edizione de L'Isola dei Famosi di Veronica Gentili sembra convincere il pubblico di Canale 5. La puntata d’esordio ha raggiunto il 18,9% di share, mentre la seconda, andata in onda lunedì 12 maggio 2025, ha registrato il 17,5% di ascolti. Un grande risultato per Mediaset, considerando il flop recente di The Couple, cancellato dal palinsesto senza nemmeno una puntata di chiusura.

Il debutto della Gentili a L'Isola 2025 è stato quindi positivo. Intervistata dal settimanale Oggi, infatti, la conduttrice, giornalista e volto de Le Iene ha commentato gli ascolti delle prime puntate del reality show di Canale 5, ritenendosi soddisfatta, e parlato del bel rapporto nato con l'unica opinionista in studio, Simona Ventura:

Spero di aver dimostrato che si può essere seri senza essere seriosi e che non ci sono argomenti da snobbare. Nel reality è possibile raccontare in profondità l'animo umano, soprattutto in una situazione in cui le persone vengono messe in condizioni estreme come la fame e il freddo. È un programma che ti toglie la fama e ti lascia la fame in cui sei costretto a retrocedere da personaggio a persona. Con Simona c'è un grande feeling. Mi piaceva l'idea che io fossi il poliziotto buono e lei quello cattivo: può giocare da battitrice libera e dire tutto quello che pensa.

Equilibri sempre più instabili a L'Isola dei Famosi

Cresce l'attesa per la nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda il prossimo mercoledì 21 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto, e quindi a rischio eliminazione, sono Antonella Mosetti, Patrizia Rossetti, Carly Tommasini e Leonardo Brum. Chi, dopo Lorenzo Tano, sarà costretto ad abbandonare l'Honduras?

Nell'attesa di scoprire il nome del prossimo/a eliminato/a, sull’arcipelago di Cayo Cochinos gli equilibri iniziano a vacillare sempre di più. Dopo ben otto giorni di convivenza, anche i Senatori si ritrovano ad affrontare i primi disguidi legati alla convivenza. A far scoppiare la miccia è stato un gesto proibito dal regolamento del reality show: qualcuno sembra aver passato di nascosto un tizzone ai Giovani e ciò ha scatenato accesi confronti. Chi sarà stato il responsabile? Una questione che ha scosso tutti, in particolare Nunzio Stancampiano, che è letteralmente crollato.

Per scoprire come evolverà la situazione su Playa Uva non ci resta che seguire gli appuntamenti con i daytime de L'Isola dei Famosi: dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 13:40 e alle 16:40; su Mediaset Infinity alle ore 15:30 e su Mediaset Extra alle ore 21:15.

