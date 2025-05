Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese pronta all'avventura in Honduras: "Sono madre ma non rinuncio a me stessa"

Teresanna Pugliese è pronta a salpare per una nuova avventura: sarà una delle protagoniste della prossima edizione dell’Isola Dei Famosi, in partenza il 7 maggio su Canale 5. L’ex volto noto di Uomini e Donne, oggi mamma di due splendidi bambini – uno di 9 anni e l’altro ancora piccolissimo, di appena 7 mesi – ha deciso di mettersi in gioco in questa sfida tanto intensa quanto delicata.

Una decisione che non è passata inosservata, attirando su di lei non poche critiche, soprattutto per il fatto che, da madre, abbia scelto di allontanarsi temporaneamente dai suoi figli per partecipare a un reality.

Prima di partire, però, Teresanna ha voluto chiarire il senso profondo della sua scelta con parole toccanti e decise, rivolgendosi proprio a chi l'ha giudicata:

"Una madre dovrebbe stare a casa con i suoi figli, non andare all'Isola dei Famosi." Ma oggi voglio parlarvi proprio da madre, prima ancora che da donna e da professionista. Partire per questa esperienza non significa amare meno i miei figli. Significa, invece, insegnare loro che una mamma può anche inseguire i propri sogni, lavorare, affrontare sfide, e tornare più forte e più presente di prima. I miei bambini (uno di 9 anni e uno di appena 7 mesi) resteranno con persone che li amano, che si prenderanno cura di loro con affetto e responsabilità. Non saranno mai soli. Essere madre vuol dire anche mostrare ai propri figli che si può essere forti, coraggiosi, e indipendenti. Lo faccio per me certo! Ma anche per loro, per il loro futuro, per costruire qualcosa che un giorno capiranno. Non chiedo comprensione a tutti, ma rispetto sì. Perché dietro questa scelta c'è amore, organizzazione e tanta consapevolezza. Essere madre non ha un'unica forma. E questa è la mia."

Teresanna ha espresso chiaramente che questa nuova avventura sia anche una vetrina mediatica ma anche un percoso percorso personale, quasi spirituale. Ha parlato dell'Isola come di un “dono” ricevuto, qualcosa che le è capitato non per caso, ma come se avesse un senso più profondo, quasi simbolico. L'ex tronista ha a chi la critica di riscoprire il desiderio di sognare, di mettersi in gioco,si non smettere di crescere, a non rinchiudersi nel giudizio, ma a rimanere aperti alla vita.

"Questa occasione per me è come un dono, qualcuno o qualcosa mi ha fatto un regalo! Un'esperienza tanto unica quanto forte, che mi cambierà per sempre! A chi giudica non vi auguro di cambiare idea su di me, vi auguro di avere sete di sogni, di sfide e di crescita. La mia voglia di vivere una nuova occasione di certo non occulta il dolore che ho provato nel distaccarmi dalle persone che amo, ma sono certa che mi renderà migliore. Sono tanto fortunata per le persone che riempiono la mia vita, fortunata per la mia famiglia, la mia mamma, i miei fratelli, i miei amici e per voi. Non so come potrà andare, mi godrò ogni sacrificio e vi prometto che farò del mio meglio, sognerò, mi emozionerò, mi arrabbierò, riderò, avrò fame , ma sono certa che la ricorderò per tutta la vita! Con gli occhi sognanti Il cuore un po' fragile e l'anima piena"

Isola 2025, il cast

La diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi sta per tornare: l'appuntamento è fissato per mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale 5. Alla conduzione ci sarà la giornalista e volto de Le Iene, Veronica Gentili. In studio, il ruolo di opinionista sarà affidato a Simona Ventura, mentre l’inviato dall’Honduras sarà Pierpaolo Pretelli. Il cast ufficiale del reality è già stato in parte svelato: tra i concorrenti figurano l’influencer Chiara Balistreri, il ballerino Nunzio Stancampiano, la showgirl Antonella Mosetti, l’attrice Loredana Cannata, l’ex tronista di Uomini e Donne Teresanna Pugliese, la tennista Camilla Giorgi e la conduttrice Patrizia Rossetti. Completano la rosa l’attore Mirko Frezza, il comico Omar Fantini, la showgirl Alessia Fabiani, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Cristina Plevani, i cantanti Paolo Vallesi e Angelo Famao, oltre ai giornalisti ed esponenti politici Mario Adinolfi e Dino Giarrusso.

