Isola dei Famosi, Tapiro D'Oro a Veronica Gentili: "Adesso provo a convincere Simona Ventura a partire"

In seguito ai numerosi ritiri all'Isola Dei Famosi, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro D'Oro alla conduttrice del reality, Veronica Gentili.

Questa sera, mercoledì 28 maggio, nel consueto appuntamento con Striscia la Notizia in onda su Canale 5 alle 20:35, Valerio Staffelli torna protagonista con una consegna alquanto insolita: al posto del classico Tapiro d’Oro, l’inviato del tg satirico ha portato alla conduttrice dell'Isola dei Famosi, Veronica Gentili, soltanto la base su cui normalmente poggia il celebre trofeo. Il motivo? Anche il Tapiro avrebbe deciso di “fuggire” dal reality, proprio come molti dei naufraghi in gara.

Veronica Gentili riceve un Tapiro "dimezzato" da Valerio Staffelli: anche il Tapiro fugge dall’Isola dei Famosi

Negli ultimi giorni infatti, ben sei concorrenti hanno abbandonato il programma, confermando la difficoltà di quest’edizione, presentata fin dall’inizio come “la più dura di sempre”. Con la consueta ironia, Staffelli ha intercettato Veronica Gentili per commentare l’ondata di ritiri e la crescente difficoltà nel mantenere vivo il gioco.

La conduttrice ha risposto con il sorriso, dimostrando di saper affrontare anche le critiche con leggerezza:

"Avevamo detto che avremmo fatto l’Isola più dura di sempre, l’importante però è che non debba partire io! Se rimaniamo senza concorrenti, faremo un’altra cosa, mi metto qua fuori e strillo".

Poi, scherzando sul possibile arruolamento di nuovi volti, ha lanciato una proposta proprio a Staffelli:

"Ma lei ha da fare? Se per caso fosse libero, io faccio un appello!"

Nel corso del simpatico scambio, Gentili ha parlato anche di Simona Ventura, sua compagna d’avventura in studio come opinionista:

"Adesso provo a convincerla a partire. Però lei ha già partecipato come concorrente, quindi è difficile"

Nonostante le difficoltà e le defezioni, L’Isola dei Famosi non si ferma. Anzi, la serata di oggi vedrà l’ingresso di tre nuovi naufraghi, pronti a ravvivare le dinamiche tra i concorrenti rimasti:

"Ci sarà Jasmine Salvati, modella ed ex fidanzata di un concorrente che è appena uscito, Ahlam El Brinis, un’altra modella italo-marocchina che ha partecipato a Miss Italia, e Jey Lillo, un ipnotista e mago!"

Per Veronica Gentili, si tratta del secondo Tapiro d’Oro ricevuto in carriera, ma come lei stessa ha dimostrato, non basta un trofeo “a metà” per scoraggiarla. Il servizio completo andrà in onda questa sera su Striscia la Notizia, alle 20:35 su Canale 5.