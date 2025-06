Isola dei Famosi, stasera ospite Selvaggia Lucarelli che vuole affrontare Mario Adinolfi

News VIP

Selvaggia Lucarelli sarà il super ospite della sesta puntata de L'Isola dei Famosi.

Sarà una settima puntata frizzante e carica di sorprese quella de L’Isola dei Famosi, in onda questa sera, lunedì 16 giugno, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione come sempre Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ruolo di opinionista e il collegamento dall’Honduras affidato a Pierpaolo Pretelli.

Isola 2025, nella settima puntata in onda questa sera, sarà ospite Selvaggia Lucarelli

Ospite della serata sarà l'iconica e sempre irriverente Selvaggia Lucarelli che ha un conto in sospeso con Mario Adinolfi, tra i naufraghi dell'edizione.

Un ritorno simbolico per Selvaggia, che condivide con il programma un legame speciale: esattamente 22 anni fa partecipò alla prima epica edizione de L’Isola dei Famosi, condotta proprio da Simona Ventura, e fu lì che conobbe Laerte Pappalardo, diventato poi suo compagno e padre di suo figlio.

“E dopo 22 anni dalla mia prima esperienza nel mondo dell’intrattenimento tv che fu la prima epica edizione de L’Isola dei Famosi, stasera torno a fare un’incursione sull’Isola di Veronica Gentili” – ha scritto su Instagram – “Questa volta però il quasi marito me lo porto da casa, non lo trovo sul posto“.

Un riferimento ironico ma affettuoso al suo passato e a come, questa volta, arriverà sull’Isola con una vita molto diversa e più stabile rispetto a quella degli esordi.Ma non è finita qui. Selvaggia sembra avere qualche sassolino da togliersi dalla scarpa nei confronti di Adinolfi:

In una storia Instagram, la Lucarelli ha condiviso uno screen di un post Facebook di Adinolfi del 2021, in cui lui scriveva:

“Credo che Selvaggia Lucarelli abbia quel serio problema riguardante i tuttologi di nuova generazione: tendono a sopravvalutarsi e ad essere molto permalosi. (…) Ballando Con Le Stelle non sarà mai un passaporto legittimante per pontificare su tutto in ogni programma, la Lucarelli è una...”

Il post è stato tagliato a metà, ma Selvaggia ha risposto con il suo classico sarcasmo:

“Sarà un piacere pontificare su di lui in mutande a mangiare granchi.”

Nel frattempo sull’Isola, i naufraghi dovranno affrontare sfide a sorpresa e visite inaspettate, in una puntata che si preannuncia carica di emozioni e tensioni. Al televoto ci sono Mirko Frezza, Chiara Balestrieri e Teresanna Pugliese: uno di loro dovrà abbandonare il gioco. E, come sempre, non mancheranno le nomination, che saranno sempre più dirette e spietate.

