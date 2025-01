Isola dei Famosi, Raz Degan nel cast di una nota serie tv Rai

News VIP

Raz Degan, vincitore de L’Isola dei Famosi, è Stephen Anderssen nell’ottava stagione di una delle fiction Rai più amate. Ecco i dettagli.

Nuova avventura per Raz Degan. L’attore, vincitore de L’Isola dei Famosi e sex symbol, è stato scelto per interpretate una new entry nell’ottava stagione di una delle fiction più amate della Rai, ovvero A un passo dal cielo. Ecco come ha commentato.

Isola dei Famosi, Raz Degan approda in Rai

Tutti gli appassionati de L’Isola dei Famosi, il noto reality show ambientato in Honduras, ricorderanno l’esperienza di Raz Degan in questo programma. L’attore e sex symbol ha condotto un percorso particolare, solitario, segnante che lo ha poi portato ad essere il vincitore assoluto. La nuova ondata di notorietà ha permesso a Degan di essere nuovamente notato per tanti progetti televisivi, complice il suo fascino senza età che sembra aumentare nel tempo, ma anche la sua capacità di reinventarsi in più ruoli senza molta fatica. Succede spesso che grazie ai reality show alcuni personaggi televisivi, caduti nel dimenticatoio o in secondo piano a causa di alcune scelte sbagliate o di poche alternative lavorative, trovino nuovo lustro agli occhi degli spettatori, finendo così per vedere ampliate notevolmente le proprie possibilità.

Ci sono tanti esempi recenti come il caso di Beatrice Luzzi, che con il suo percorso al Grande Fratello ha attirato uno stuolo di fan pronti a seguirla, al punto da spingere il presentatore Alfonso Signorini a volerla come opinionista, ma anche Vladimir Luxuria che partecipò a L’Isola arrivando a commentarla come opinionista e poi anche a condurla nelle vesti di presentatrice. Ora, Degan sta vivendo un periodo molto felice e sarà protagonista dell’ottava stagione di un’amatissima fiction Rai, in un ruolo che sembra essere stato pensato su misura per lui, dato che si sposa benissimo con il suo stile di vita e con i suoi valori. Ecco i dettagli.

Isola dei Famosi, Raz Degan nel cast di A un passo dal Cielo 8

Grazie alla sua carriera rilanciata in tv dopo la partecipazione e la vittoria a L’Isola dei Famosi, che ha fatto conoscere a tutti il suo vero carattere e lo ha reso, se possibile, ancora più affascinante agli occhi degli spettatori, Raz Degan è tornato a recitare e ha ottenuto un ruolo nell’ottava stagione di A un passo dal Cielo, una delle fiction più amate della Rai. Nelle nuove puntate in onda, che hanno preso il via giovedì 9 gennaio 2025, Raz sarà Stephen Anderssen ovvero un ambientalista e pacifista che si inserirà nelle trame con un ruolo fisso.

“Sono un ambientalista e pacifista. Vivo da parecchio tempo in un trullo pugliese, nella Valle d’Itria. Quando l’ho acquistato era solo un rudere in mezzo al nulla, ora è un luogo splendido dove produco olio. Più che un attore, mi definisco un contadino campagnolo. Sono nato in un kibbuz israeliano. Sembrerà strano, ma quando ero un ragazzino volevo scappare da lì, ho viaggiato in tutte le capitali del mondo. Sono andato a vivere negli Stati Uniti e mia madre mi portava spesso al cinema o a teatro, per lei era molto importante che conoscessi il lato artistico della vita”.

Questo il commento di Degan al Corriere della Sera che lo ha intervistato in vista del debutto della serie televisiva sulla Rai. L’attore si è detto molto felice di aver potuto portare sul piccolo schermo un personaggio che, per molti versi, somiglia proprio a lui e che conduce uno stile di vita simile. In questo modo, infatti, con la sua interpretazione Raz lancia anche un messaggio che gli sta molto a cuore e che spera diventi un esempio per tantissimi giovani, quello del rispetto dell’ambiente e della ricerca della pace.

