Isola dei Famosi: Patrizia Rossetti tra i naufraghi ufficiali

Fervono già i preparativi per l’attesissima nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che prenderà il via su Canale 5 a maggio (presumibilmente nel corso della prima settimana). Questa volta il timone del survival show verrà affidato per la prima volta a Veronica Gentili, che guiderà i naufraghi in un’edizione ricca di novità. In studio ad affiancare la giornalista, ci sarà Simona Ventura al suo esordio come opioninista mentre a seguire le peripezie dei concorrenti dall'Honduras, ci sarà Pierpaolo Pretelli nel ruolo di inviato.

Isola Dei Famosi: tra i naufraghi ufficiali anche Patrizia Rossetti

In un’ottica di ottimizzazione dei palinsesti, si parla di un esordio anticipato rispetto al consueto, qualora dovesse concretizzarsi la chiusura anticipata di The Couple. Se il team iniziale è già completo, sulla rosea dei naufraghi c'è ancora un certo mistero anche se sono trapelati già i primi palpabili concorrrenti. A ccanto ai nomi già noti di Chiara Balistrieri e Cristina Plevani, i rumor di queste ore danno per certa la presenza dell’ex tronista di Uomini e Donne Teresanna Pugliese. Ancora più fresca è poi la voce rilanciata da Davide Maggio: Patrizia Rossetti, trionfatrice di Pechino Express 2018 insieme a Maria Teresa Ruta e già protagonista di La Fattoria e del Grande Fratello Vip, sarebbe pronta a mettere alla prova la propria resistenza sull’Isola. Ecco cosa scrive il portale:

"Ha vinto #PechinoExpress nel 2018, in coppia con Maria Teresa Ruta, e ha già partecipato a #LaFattoria e al #GrandeFratelloVip . Adesso è pronta a mettere alla prova la sua resistenza fisica all’ #IsoladeiFamosi . Tra i naufraghi della diciannovesima edizione del reality, in partenza su #Canale5 nel mese di maggio, ci sarà anche #PatriziaRossetti . La nuova edizione del reality, come annunciato nelle scorse settimane, verrà condotta da #VeronicaGentili e si protrarrà almeno fino alle prime settimane dell’estate. Per la Rossetti, volto conosciuto dal pubblico #Mediaset , è quindi in arrivo una vera e propria sfida dato che, oltre alla fame e all’assenza di comfort, dovrà convivere con i nuovi naufraghi del programma Mediaset per circa due mesi. Un’impresa non impossibile, considerando che nella casa del Grande Fratello è stata in gioco per 106 giorni."

L’Isola dei Famosi si prepara a offrire al pubblico non solo sfide estreme sull’arenile, ma anche dinamiche umane e alleanze inedite. Veronica Gentili, alla guida per la prima volta di un format tanto amato, dovrà infondere nuova linfa al programma, supportata dalla professionalità impeccabile di Simona Ventura in studio e dalla simpatia di Pierpaolo Pretelli in collegamento dall’isola.

