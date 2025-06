Isola dei Famosi: Patrizia Rossetti in crisi, la reazione di Cristina Plevani: "Se non ce la fai, vai a casa"

News VIP

Un problema fisico limita Patrizia Rossetti che non trova alcun conforto nella su amica Cristina Plevani. Nuove tensioni all'Isola dei Famosi.

L’atmosfera a L’Isola dei Famosi continua a essere tesa, e uno degli ultimi sviluppi riguarda Patrizia Rossetti, che sta attraversando un momento di grande difficoltà emotiva. La conduttrice, da sempre una delle figure più forti e carismatiche dell’edizione, ha rivelato di sentirsi ormai inutile sull’isola. Il motivo? Un problema fisico al piede che la limita nel suo contributo quotidiano alle attività del gruppo.

Isola 2025, Cristina Plevani dura contro Patrizia Rossetti che ha avuto un crollo

Nonostante si occupi della cucina per tutti, Patrizia ha dichiarato di non essere venuta sull’isola per fare la cuoca, ma per giocarsela al pari degli altri concorrenti. Un sentimento che ha espresso con tristezza e frustrazione in un momento di confidenza con l’amica Cristina Plevani.

La situazione sembra pesare molto su Patrizia, che non si sente più in grado di dare il suo contributo come vorrebbe. In un momento di sfogo, ha raccontato a Cristina: "Non sono venuta qui per fare la cuoca, ma per giocarmela come tutti gli altri. E ora mi sento inutile". Nonostante il legame che sembra esserci tra le due, la risposta di Cristina non è stata quella che Patrizia si aspettava. La Plevani, infatti, ha avuto una reazione piuttosto fredda, come raccontato in seguito a Mario Adinolfi.

Nel corso di una conversazione con Adinolfi, Cristina ha condiviso il suo pensiero su quanto stava accadendo, evidenziando la sua opinione sulla situazione: "Ha detto 'Io non sono venuta qua a fare la serva, a fare la cuoca'". A queste parole, Mario ha risposto con un commento sarcastico: "Allora neanche tu sei venuta qua a fare la legna...". Cristina, però, non ha esitato a esprimere la sua posizione: "Io le ho detto: 'Allora dillo. Perché gli altri, a differenza mia, ti trattano come 'eh ma la Patty, povera Patty...', quando invece dovrebbero trattarti come una concorrente come le altre. Dillo, per favore'".

Questa risposta di Cristina ha lasciato sorpresi molti telespettatori, soprattutto perché fino a quel momento tra le due c'era stato un forte legame di amicizia. Quando Mario ha chiesto se Patrizia chiedesse di essere nominata, Cristina ha risposto in maniera decisa e senza esitazioni:

"No, ma anche se lo chiede, Ca**i suoi. Io non nomino perché uno me lo chiede adesso. Me ne frega proprio zero. Se vuoi che non ce la fai, vai a casa, scusate ma basta".

Non molto tempo fa, però, il ruolo di Patrizia Rossetti era stato ben diverso: proprio lei era stata vicina a Cristina durante un momento di grande fragilità emotiva. Dopo un mese sull’isola, Cristina Plevani aveva avuto un crollo emotivo, probabilmente dovuto alla stanchezza fisica e psicologica. In quel momento di debolezza, Patrizia non ha esitato ad offrire il suo supporto, cercando di consolare l’amica con parole di conforto che, nonostante la durezza della situazione, erano piene di empatia e comprensione:

"Devi essere orgogliosa di quello che sei, con tutti i tuoi pregi e difetti. Perché sai qual è la qualità più bella? È quella di riconoscere i nostri limiti. Non la nostra intelligenza, ma i nostri limiti. Saperli affrontare e saper essere umili e dire: 'Ho questi limiti e quindi?' Ti dò fastidio? Perché nessuno è perfetto".

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi