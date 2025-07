Isola dei Famosi, parla Mario Adinolfi: "Sull’Isola ho imparato ad attutire gli spigoli"

News VIP

Finalista dell'edizione, Mario Adinolfi è stato senza dubbio uno dei grandi protagonisti della diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi che si è conclusa con la vittoria di Cristina Plevani.

Due mesi in Honduras lontano dalla famiglia, dal comfort e da ogni certezza: per Mario Adinolfi, l’esperienza a L’Isola dei Famosi è stata senza dubbio una sfida. Non solo fisica, ma soprattutto ideologica. Ha condiviso capanne, fame e pensieri con persone profondamente diverse da lui: per cultura, educazione, sensibilità.

Isola 2025, Mario Adinolfi: "Abbiamo dimostrato che le persone possono rispettarsi sempre anche appartenendo a visioni culturali, religiose, sociali diverse"

Qualcosa è cambiato? Dipende dai punti di vista. Se sul piano fisico Adinolfi è tornato irriconoscibile – 34 chili in meno, per la precisione – sul fronte delle opinioni, invece, tutto è rimasto esattamente com’era.

Durante la permanenza sull’Isola, non sono mancati i confronti (a volte intensi, ma spesso pacifici) con compagni d’avventura come Loredana Cannata, Dino Giarrusso, Jasmin Salvati, Mirko Frezza, Chiara Balistreri e Alessia Fabiani. In molti hanno provato a mostrargli che l’amore – in tutte le sue forme – può crescere un figlio sano, felice e rispettato. Ma nulla da fare: nessun passo indietro. Nessun passo avanti. “Avrò 54 anni ad agosto, la mia natura non cambia, le mie idee neanche. Ma ho imparato sull’Isola ad attutire gli spigoli. Le assicuro, non è poco,” ha raccontato a Repubblica

“Ho detto chiaramente a Veronica Gentili da subito che non abiuro le mie idee. Che non sono però dirette contro le persone. Sull’Isola si sono confrontati mondi diversi rappresentati da persone e abbiamo dimostrato che le persone possono rispettarsi sempre anche appartenendo a visioni culturali, religiose, sociali diverse.“

Il rispetto, certo. Ma poi arriva il punto dolente: l’empatia. Quando il giornalista prova a toccare un tema delicato come il suicidio giovanile e il suo altissimo tasso nella comunità LGBT+, Adinolfi replica con un paragone che ha fatto discutere:

“Il suicidio è un tema che studio da decenni e le sue cause sono molteplici, certamente c’è anche la discriminazione: in questi ultimi anni forse è più difficile essere una quindicenne obesa che lesbica.”

Una frase che non è passata inosservata. Perché – al di là delle buone intenzioni – paragoni simili rischiano di banalizzare sofferenze diverse e complesse. E, soprattutto, sembrano raccontare un mondo filtrato solo attraverso la propria esperienza.

Insomma, se c'è una lezione che Adinolfi sembra non aver ancora imparato è proprio quella dell'ascolto empatico: quello che va oltre i numeri, oltre i pregiudizi, e si apre davvero alle storie degli altri. Di certo, però, una trasformazione l’ha vissuta: quella fisica. Il giornalista e politico ha perso ben 34 kg. E su questo, è lui stesso a raccontarlo con ironia e stupore:

“Dal giorno in cui sono uscito di casa (a Roma, ndr) ho perso 34 chili, perché c’è stata una fase pre-isola in Honduras in cui ho perso agevolmente i primi 7 chili di liquidi anche per la pesantissima umidità. Poi sull’Isola in 57 giorni ne ho persi altri 27. È come essermi tolto da dosso quattro casse d’acqua di quelle che si comprano al supermercato. Pesano tanto sa, quattro casse.”

