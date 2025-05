Isola dei Famosi, parla la moglie di Mario Adinolfi: "Il suo obiettivo è vincere"

News VIP

Silvia Pardolesi, moglie di Mario Adinolfi ha parlato della decisione da parte del giornalista ed ex deputato di partecipare alla diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi

Silvia Pardolesi, moglie di Mario Adinolfi, rompe il silenzio e commenta pubblicamente l’esperienza del marito a L'Isola Dei Famosi, definendola una sfida personale e simbolica al tempo stesso.

Isola dei Famosi, intervista a Silvia Pardolesi, moglie di Mario Adinolfi: "Quando mi ha detto che partecipava, pensavo stesse scherzando.

In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, Silvia ha raccontato cosa ha provato quando ha saputo della partecipazione del marito a uno dei reality più duri della televisione italiana:

“Mi auguro davvero che possa arrivare fino in fondo, magari vincere. So quanto lo desideri, è partito con questo obiettivo ben chiaro. Ma non è affatto semplice.”

Silvia non ha nascosto lo stupore iniziale per quella decisione inaspettata:

“Quando me l’ha detto, pensavo stesse scherzando. Poi ho cercato di affrontarla con curiosità, e ora la vivo con orgoglio. Sta resistendo, e non è da tutti. Mario è un combattente, lo è sempre stato.”

Tuttavia, tra un sorriso e l’altro, non ha nascosto una preoccupazione molto concreta:

“Se posso dirla tutta… deve mettersi più crema solare! Lo vedo spesso arrossato, è chiaramente a rischio ustione. Ma questa è Silvia che parla da moglie, non da opinionista!”

Oltre al lato personale, la moglie di Adinolfi ha voluto sottolineare anche il messaggio sociale che il marito avrebbe voluto lanciare con questa partecipazione:

“A Mario piacciono le sfide, lo stimolano. Ma soprattutto ha voluto mostrare che anche chi viene giudicato per l’aspetto fisico può reagire, può dimostrare che la forza di volontà fa la differenza. È un messaggio importante, specie per quei ragazzi che ogni giorno devono affrontare il bullismo.”

Infine, Silvia ha commentato il gelo iniziale tra suo marito e Loredana Cannata, che si era detta in aperto disaccordo con la presenza di Adinolfi sull’isola:

“Capisco perfettamente che Loredana abbia idee diverse e rispetto la sua posizione. Tuttavia, mi è sembrato fuori luogo: non si erano neanche incrociati, nemmeno per un minuto. Mi sono chiesta il motivo di tanto astio. Sinceramente, l’ho trovato un attacco gratuito.”

Isola dei Famosi, Adinolfi si scontra anche con Teresanna Pugliese e Chiara Balistreri

Adinolfi, nel corso della sua permanenza nel reality, non ha avuto frizioni solo con la Cannata ma anche frequenti scontri anche con Teresanna Pugliese e Chiara Balistreri. L'ultima puntata del daytime è stata un vero campo minato di polemiche e accuse incrociate. Tutto è partito da Teresanna, che ha raccontato di aver sentito alcuni naufraghi confabulare con atteggiamenti provocatori e denigratori verso i concorrenti più giovani del reality.

“Mi sono avvicinata alla riva e ho iniziato a sentire commenti del caz**…” ha detto senza mezzi termini l'ex tronista, riferendosi a una conversazione tra Mario Adinolfi, Dino Giarrusso e Alessia Fabiani. In confessionale ha poi chiarito: “Il signor Mario, con le sue ancelle Alessia e Dino, erano in acqua a ridacchiare come dei ragazzini, dicendo che nella sfida avevano stravinto...”

La situazione è degenerata poco dopo, con un acceso confronto tra Mario Adinolfi e Chiara, una delle giovani naufraghe del gruppo. L’attivista e giornalista ha perso la calma a seguito di una frase pronunciata da Chiara che, a suo dire, avrebbe toccato un punto molto delicato:“Ma che avete queste facce? Sorridi amica, mica… Non capisci, sorridi… Se non capisci chiedi e porta rispetto. Ricordatelo sempre,” ha detto Chiara, provocando la reazione immediata di Adinolfi.

In confessionale, Mario si è poi sfogato amaramente:

“Mi ha fatto arrabbiare il riferimento al mio ostacolo fisico… È una cosa che vivo ogni giorno e che pesa. Dispiace, perché è difficile far comprendere cosa significhi a chi non lo vive sulla propria pelle.”

Ma Chiara non solo non ha fatto un passo indietro, bensì ha rincarato la dose, esprimendo un giudizio netto e personale su Adinolfi:

“Non volevo insultare Mario, ma era chiaro che il suo intento fosse passare da vittima. L’ho nominato perché le sue idee, i suoi modi e il suo personaggio... a me fanno vomitare.”

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi