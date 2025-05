Isola dei Famosi, parla il fratello di Antonella Mosetti: "La malattia del padre le ha fatto male"

News VIP

"Sto sentendo la redazione de L'Isola dei Famosi quotidianamente per chiedere informazioni", l'intervista a Massimiliano Mosetti, fratello della showgirl romana.

Sull'Isola dei Famosi, dove fin dal primo giorno aveva dimostrato forza e grinta, Antonella Mosetti ha vissuto un momento di forte cedimento emotivo poche ore dopo essere sbarcata in Honduras.

Isola 2025, Massimiliano Mosetti, fratello di Antonella parla del momento difficile che ha vissuto la loro famiglia

La showgirl romana, che nelle prime puntate si era fatta notare per il suo spirito combattivo – anche scontrandosi apertamente con Alessia Fabiani – nelle ultime ore si è lasciata andare a un toccante sfogo durante un confessionale trasmesso nel daytime.

La Mosetti ha raccontato tra le lacrime il dolore ancora vivo per la recente perdita del padre, un lutto che non ha avuto il tempo di affrontare fino in fondo e che in quel contesto così isolato è riaffiorato con prepotenza.

“Qui mi sento svuotata, non riesco a ritrovare la forza che pensavo di avere. Pensavo che venire qui mi avrebbe aiutata, mi avrebbe dato una boccata d’aria nuova, un modo per distrarmi… e invece no. In quest’ambiente spoglio, senza comfort e senza distrazioni, il dolore torna a galla con una potenza incredibile. Mi manca papà, mi manca ogni minuto, ma qui la sua assenza si sente ancora di più. È come se il silenzio dell’isola amplificasse tutto.”

Antonella ha poi raccontato con profonda commozione il lungo percorso vissuto accanto al padre malato, sottolineando quanto quel periodo l’abbia segnata a livello umano e psicologico.

“Per me papà non era solo un genitore, era il mio compagno di vita, il mio punto fermo, il mio gemello. Ho vissuto la sua malattia con angoscia e dolore, e dopo la sua morte ho cercato di reagire, ma qui, in queste condizioni, tutto torna fuori, più forte che mai. Non riesco a dormire, non mangio, ho addosso gli insetti… e con tutte queste privazioni, il mio dolore diventa insopportabile e sono troppi anni che sto male.”

A spiegare cosa sia realmente accaduto dietro le quinte, è intervenuto il fratello Massimiliano Mosetti, in un’intervista rilasciata a LolloMagazine.

Massimiliano ha raccontato i retroscena della partenza della sorella per l’Honduras, rivelando che la decisione di partecipare al reality è nata proprio da un momento molto delicato della vita di Antonella, provata da anni difficili segnati dalla malattia del padre.

"Sono stato io a spingere Antonella a partecipare. Come avete saputo, abbiamo vissuto un periodo non facile. Non è tanto il lutto a fare male ad Antonella, quanto la stanchezza del periodo che abbiamo vissuto. Sono stati quattro anni molto difficili, di malattia. È un po' la stanchezza di tutto quello che c'è stato dietro. Vedere un proprio caro che all'improvviso non ti riconosce più non è cosa semplice."

La decisione di salpare per l’Isola è stata quindi anche un tentativo di allontanarsi dal dolore e dalle abitudini quotidiane:

"Sapevo che avrebbe avuto questo momento, spero con la mia presenza di averle ricordato perché è lì. Non è che se torna qui ritrova suo padre, anzi, è molto più probabile che lo trovi lì."

Nel frattempo, Antonella ha avuto un momento di grande fragilità davanti alle telecamere, in cui ha confessato tra le lacrime di non aver ancora elaborato la morte del padre:

E ancora:

Fortunatamente, secondo Massimiliano, la showgirl ora sembra stare meglio. Dopo aver parlato con la produzione, ha ricevuto notizie incoraggianti:

"Sto sentendo la redazione quotidianamente per chiedere informazioni. Antonella ha reagito bene. Se supera questo momento può andare fino in fondo. Questo è un momento chiave, però credo di avere contribuito insieme ad Asia a darle un po' di spensieratezza. L'arrivo di Mirko Frezza potrebbe aiutarla, è una figura molto paterna che potrebbe darle una mano."

