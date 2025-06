Isola dei Famosi, pagelle del 4 maggio: Dino Giarrusso pesantissimo (4), Jasmin Non Classificata, regina Super Simo (8)

News VIP

Ieri sera, mercoledì 4 giugno 2025, è andata in onda la quinta puntata de L’Isola dei Famosi, il reality show ambientato in Honduras condotto da Veronica Gentili, in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme le pagelle dei protagonisti di questa puntata tra grandi riconferme e qualche scivolone davvero eclatante.

Isola dei Famosi: le pagelle della quinta puntata

Veronica Gentili senza voce ma mai senza parole, voto 9

Pier Silvio Berlusconi ha fatto davvero una grande mossa scegliendo Veronica Gentili come nuovo volto de L’Isola dei Famosi. È vero, la conduzione della presentatrice è molto gessata e precisa, manca quello slancio di romanità della Blasi o i momenti iconici serviti dalla Marcuzzi, ma Veronica è sempre presente, non si lascia sfuggire la più piccola delle problematiche e, soprattutto, non ha pietà per nessuno dei naufraghi. Senza voce a causa di una grave laringite, Veronica ha comunque le parole giuste per rimettere al suo posto Jasmin Salvati e prendere in giro in mondovisione Ahlam El Brinis. Voto 9

Dino Giarrusso e l’ultima spiaggia, voto 5

Nessuno poteva descrivere meglio il personaggio che Dino Giarrusso sta portando a L’Isola de Famosi come Cristina Plevani, che lo ha definito “sabbia nelle mutande”. Per noi poetico e decisamente attuale. E infatti neppure il pubblico lo sopporta più e lo spedisce a casa, peccato che la redazione voglia tenersi buoni i protagonisti che creano dissensi - e a ragion veduta, dato che questo cast è una tragedia - e quindi per lui c’è la possibilità dell’ultima spiaggia. Voto 5

Jasmin Salvati ci lascia senza commenti, Non classificata

Entrata a gamba tesa con il suo bikini striminzito, Jasmin Salvati non ha apportato nulla di nuovo a questa edizione del reality show di Canale 5, se non quello di rendersi ridicola con l’attacco gratuito a Chiara Balistreri. E infatti ecco che, durante la puntata, Super Simo a momenti entra dentro il collegamento con l’Honduras per prenderla per i capelli, e noi abbiamo amato. Comunque, Jasmin finisce al televoto e speriamo sia la prossima a lasciarci, dato che neppure sembrava pentita di quello che ha detto. Jasmin prova a riprendersi espiando le sue colpe, lasciando vincere alla prova d'apnea Loredana ma non sentiamo una particolare pietà per lei. Per noi è non classificata.

Ahlam El Brinis, una meteora: Voto 2

Parliamo di un’altra new entry accompagnata già alla porta d’uscita (e menomale) dopo pochissimi giorni. Ahlam El Brinis che non sa nuotare, viene anche presa in giro dalla presentatrice, e non ha alcuna utilità per il resto dei naufraghi se non essere qualcosa di bello da osservare in un momento triste, e infatti esce al televoto senza nessuno sforzo. Peccato che anche lei sia finita all'ultima spiaggia... Chissà che discorsi di metafisica che farà con Dino! Voto 2

Chiara Blistreti, la forza di una Donna: Voto 10

Tirata in ballo per l’attacco spregevole di Jasmin, come sempre Chiara Balistreri dimostra una lucidità fuori dal comune, parla dei suoi traumi con franchezza senza eccedere nelle lacrime anche se potrebbe e sarebbe più che giustificata, si mostra forte più che mai e noi la adoriamo. Momento di grande commozione quando Chiara scopre la sentenza per il suo ex violento, che ci ha toccato tutti. Il suo percorso ci piace, la naufraga non elude le polemiche, è pronta al confronto ma sempre con una grande educazione. Voto 10

Pierpaolo Pretelli e Simona Ventura, coppia vincente: Voto 8

Passiamo agli “aiutanti” di Veronica Gentili ovvero l’inviato speciale Pierpaolo Pretelli e l’opinionista Simona Ventura. L’ex Velino ci piace, certo non è un grande oratore, ma segue il copione alla perfezione ed è un bel vedere, innegabile. Super Simo è la nostra Queen, vogliamo una rubrica di commenti di ogni sorta su ogni argomento, con tanto di accavallamento di gamba con tacco dodici firmato. Voto 8 ad entrambi

