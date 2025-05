Isola dei Famosi, ottimo esordio per la nuova edizione: gli ascolti

News VIP

Ottimo esordio, ieri sera su Canale 5, per la nuova edizione de L’Isola dei famosi, al vertice della serata con 2.039.000 spettatori e il 18.94% di share. Netta leadership anche sul target commerciale con una media del 21.21% di share. Il reality show condotto da Veronica Gentili ha toccato picchi del 30% di share con 3.400.000 spettatori.

L’Isola dei famosi, l'esordio della diciannovesima edizione

Benissimo i risultati sui target giovani: share del 34.2% tra i 15-19enni e del 27.73% tra i 15-34enni. Numeri importanti anche sul fronte digital: nel corso della diretta sono stati pubblicati oltre 26.000 post e commenti su tutti i social network italiani. In particolare, su X, l’hashtag ufficiale #ISOLA è entrato nel podio degli argomenti più discussi della serata.

Le dichiarazioni di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5:

"Grande partenza per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Un plauso alla conduttrice Veronica Gentili, che ha affrontato con sicurezza e professionalità il suo esordio su Canale 5, affiancata in studio da Simona Ventura, opinionista d’eccellenza. Complimenti anche all’inviato Pierpaolo Pretelli, in collegamento dall’Honduras, e a tutto lo staff produttivo e autoriale Mediaset e Banijay Italia che, con dedizione e passione, ha contribuito al successo della serata di ieri"

La diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi è debuttato ieri, mercoledì 7 maggio. Al timone del reality show della sopravvivenza, Veronica Gentili. Accanto a lei, Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras. Per Veronica Gentili è stato un debutto alla conduzione del reality, che è tornato con un format più autentico e focalizzato sull’essenza della sopravvivenza.

Nel cast: Mario Adinolfi, Ibiza Altea, Chiara Balistreri, Samuele Bragelli, Leonardo Brum, Loredana Cannata, Alessia Fabiani, Angelo Famao, Omar Fantini, Mirko Frezza, Dino Giarrusso, Camila Giorgi, Antonella Mosetti, Cristina Plevani, Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti, Nunzio Stancampiano, Lorenzo Tano, Carly Tommasini e Paolo Vallesi. I concorrenti, divisi in due gruppi, giovani e senatori e dovranno affrontare prove dure, fame, pioggia e convivenza forzata, senza comodità. In palio 100.000 euro, metà dei quali andranno in beneficenza. Solo il più forte riuscirà ad arrivare fino in fondo. Il prossimo appuntamento con L'Isola dei Famosi, ci aspetta lunedì 12 maggio prossimo, in prima serata su Canale 5

