Isola dei Famosi: Omar Fantini manda in nomination Mirko Frezza per strategia ma lui si sente tradito

Dopo la sesta puntata de L'Isola dei Famosi, Mirko si è mostrato particolarmente deluso dalla scelta di Ormar di mandarlo in nomination e salvare Loredana: "Ha preferito lei a me"

Nelle dinamiche sempre più complesse dell’Isola dei Famosi, tra prove di resistenza e alleanze strategiche, l’ultima puntata ha acceso nuovi contrasti e tensioni tra i naufraghi. Protagonisti di questo ennesimo colpo di scena sono stati Omar Fantini, diventato nuovamente leader della settimana, e il compagno d’avventura Mirko Frezza, che ha preso la decisione del comico come un vero e proprio tradimento personale.

Isola 2025, Mirko deluso dalla scelta di Omar: "Ogni Cesare trova il suo Bruto. E Omar è stato il mio Bruto"

Durante la fase finale della puntata, Omar ha dovuto compiere scelte cruciali per determinare i nuovi concorrenti da mandare al televoto. Dopo aver spedito in nomination Teresanna Pugliese, con cui nei giorni precedenti c’era stato un acceso scontro verbale, la scelta più sorprendente è stata quella di non salvare Mirko Frezza, preferendogli Loredana Cannata.

Una decisione che ha lasciato molti spiazzati, in primis proprio Mirko, convinto di avere un legame solido con Omar. Le motivazioni del comico però sono arrivate poco dopo, una volta tornati sulla spiaggia.

“Sono tornato leader, sono sopravvissuto alle nomination. Ho mandato in realtà due persone che volevo ci andassero. Mirko assolutamente no. Ma penso che sia molto forte al televoto, e quindi potrebbe essere utile per il mio obiettivo, che è far uscire Teresanna. È stata una scelta strategica, non personale”, ha spiegato Omar cercando di giustificare la sua mossa.

Ma la spiegazione non ha convinto l'attore romano, che ha reagito con una frase carica di amarezza e delusione:

“Ogni Cesare trova il suo Bruto. E Omar è stato il mio Bruto. Ha preferito Loredana a me, e questo lo dimostra. Significa che, ai suoi occhi, lei ha qualità migliori delle mie. Ma va bene così. Alla fine, un romano e un bergamasco… quanto potevano durare?”

Una battuta amara, che nasconde però una profonda delusione per un legame che sembrava sincero e che invece è stato messo in discussione dal peso del gioco e dalle inevitabili logiche di strategia.

Isola 2025, Teresanna accusa: "Omar è il burattino, Adinolfi il burattinaio"

Intanto, anche Teresanna Pugliese, consapevole di essere finita nel mirino delle dinamiche del gruppo, non ha nascosto i suoi sospetti e ha puntato il dito contro chi – secondo lei – sta davvero tirando le fila del gioco: Mario Adinolfi.

“Mi aspettavo di finire in nomination. Con Omar ho avuto un confronto acceso e lui ha fatto finta di aspettare il dibattito per decidere, ma la verità è che era tutto già programmato. Hanno attuato una strategia chiara. Mario come burattinaio e Omar come burattino. È evidente che Omar sia stato manovrato”, ha dichiarato in confessionale, lasciando intendere che il gruppo maschile avrebbe stretto un’alleanza mirata a eliminarla.

La scelta di Omar ha spaccato il gruppo e il pubblico. Alcuni spettatori, soprattutto sui social, hanno apprezzato la sua lucidità strategica: salvare i più deboli per aumentare le probabilità che i più forti eliminino un avversario scomodo è una tattica tipica nei reality. Altri, invece, lo accusano di aver tradito un’amicizia sincera per calcolo, lasciando un compagno come Mirko – sempre leale e collaborativo – in balia del televoto.

Nel frattempo, Mirko, Teresanna e Chiara Balistreri si preparano ad affrontare una settimana intensa sotto i riflettori e nel giudizio del pubblico: sarà infatti uno di loro a dover lasciare l'isola nel corso del prossimo appuntamento in onda lunedì 16 giugno.

