Isola dei Famosi, Mirko Frezza si rifiuta di lavare i piatti: "E' una roba da donne!"

Il 52enne romano Mirko Frezza, è tra i naufraghi più controversi dell'Isola dei Famosi. L'attore ha palesato di non voler dare una mano agli altri compagni per quel che riguarda le pulizie, in quanto questo spetterebbe solo alle donne. "Sarò sessista ma la penso così"

All' Isola dei Famosi, le tensioni tra i naufraghi sembrano essere sempre più intense, con piccoli litigi che accendono il clima già teso del reality. Gli ultimi sviluppi vedono protagonisti due dei naufraghi più discussi di questa edizione: Mirko Frezza e Teresanna Pugliese. Un diverbio riguardante la pulizia della pentola utilizzata per cuocere il riso, ha infatti acceso la discussione tra i due.

Isola 2025, Mirko Frezza: "Io non lavo le pentole, mi rifiuto proprio. È una roba da donne"

Il motivo del conflitto? Una questione di igiene. La scena si è svolta quando l'attore romano, visibilmente preoccupato per la pulizia della pentola, ha esortato i compagni di viaggio a pulire meglio l’oggetto, evidenziando che non farlo avrebbe potuto mettere a rischio la salute di tutti. La sua preoccupazione principale era quella di evitare malattie infettive, un tema particolarmente sensibile nel contesto della vita selvaggia dell'isola.

“Oggi dobbiamo lavare bene le pentole, perché le pentole vanno lavate bene, sennò ci pigliamo l’epatite C. Ci abbiamo lasciato il riso ieri sera”, ha detto Mirko, facendo riferimento alla necessità di una pulizia più accurata della pentola. La sua affermazione, anche se dettata da buone intenzioni, ha però creato subito un'onda di tensione.

Teresanna Pugliese, che si è trovata subito coinvolta, non ha apprezzato il tono del suo compagno e ha risposto seccamente, cercando di far capire a Mirko che, nelle condizioni in cui si trovano, non è possibile avere standard di igiene troppo elevati. “Mirko, ma che dici? Hai capito in che stato viviamo? Nella natura, igiene quasi zero…”, ha ribattuto la Pugliese, facendo riferimento alla realtà cruda e spartana a cui i naufraghi sono costretti ogni giorno.

La preoccupazione di Frezza per una possibile infezione, in particolare per l’epatite C, è continuata. “ Eh, ma l’epatite C è brutta…”, ha ribadito l’attore, insistendo sulla gravità della questione sanitaria. Teresanna, a quel punto, ha reagito in modo deciso e ironico: “Ma che epatite C, tu la tieni in testa…”.

Il vero punto di rottura, però, è arrivato quando Loredana Cannata ha cercato di riportare la discussione sulla giusta via, suggerendo che tutti dovrebbero contribuire a lavare la pentola. Mirko, visibilmente irritato, ha risposto con una battuta che non è passata inosservata.

“No, io non la lavo! Mi rifiuto proprio. È una roba da donne, dai così ti piace così parti. Hai voluto questo gioco e te lo do. Roba da donne fatelo voi, sono sessista”, ha dichiarato, con un tono che, sebbene scherzoso, ha subito sollevato un polverone.

Le sue parole non sono state certo digerite facilmente dagli altri concorrenti, ma a rispondere per le rime è stata Teresanna Pugliese, che non ha esitato a mettere in evidenza il comportamento pignolo di Mirko. “Sessista però le rompi le scatole “il riso così, il pesce così, il caffè, la pentola…” Uuuh!”, ha quindi ribattuto l'ex tronista campana.

