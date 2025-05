Isola dei Famosi, Mario Adinolfi si scontra con Mirko Frezza, Omar Fantini e Chiara Balistreri

News VIP

Le idee estremiste di Adinolfi, trovano il disaccordo di alcuni naufraghi dell'Isola.

Durante il day-time odierno de L’Isola dei Famosi, si è acceso un confronto acceso tra alcuni concorrenti su un tema delicato e molto attuale: l’adozione da parte di coppie omosessuali.

Isola 2025, Mario Adinolfi si scontra con parte del gruppo

A dare il via al dibattito è stato Mario Adinolfi, il concorrente certamente con idee più radicate sul tema:

“Io sono d’accordo con voi che tutti possiamo dare affetto e amore ai bambini, però non credo che chiunque possa essere un papà e una mamma. Il papà e una mamma è il papà e la mamma, poi l’amore al bambino lo possono dare due zie, una nonna… quante storie ci sono nella vita in cui i figli non vengono allevati dai genitori?! Mi dispiace, ma io non credo che un bambino possa stare con due papà. Io credo che sia vero che chiunque possa accudire un bambino e dargli amore, ma non credo che chiunque possa essere un papà e una mamma. Anche con i padri adottivi migliori del mondo, il ragazzo a una certa età ti chiederà «Ma chi è mio padre?». E non c’entra se sei cresciuto bene o male. “Da chi provengo?” è una domanda inevitabile, anche se sei stato allevato dai migliori del mondo. Uno a quel punto deve dire “ti ho preso a due mesi”. È una questione di onestà.“

A rispondere per le rime ci ha pensato Mirko Frezza, in disaccordo con la visione di Adinolfi:

“Ma se tu lo cresci come se fosse figlio tuo non te lo chiede “chi è mio padre?”. Vedrai che non gli serve sapere chi sono i genitori biologici. Che cavolo ti serve di sapere certe cose?! Io prendo un ragazzino che ha due mesi, secondo te a 18 anni questo non si sente figlio mio? Io non gli direi chi sono i genitori biologici, lui è mio figlio. Ma poi tu parli di onestà che sei stato in politica, ma vedi di andare a fare in c**o.“

Dalla parte di Frezza si è schierato anche Omar Fantini, che ha condiviso la propria visione con fermezza:

“Dai ma che bisogno c’è di dire chi sono i genitori biologici? Io se ti cresco sono tuo papà! Io gli direi “tu sei figlio mio”. Come no? Eh sì invece. Io se crescessi con due padri che mi crescono sarai tranquillo al 100%.“

Infine, a parlare con particolare emozione e consapevolezza è stata Chiara Balistreri, che ha portato la propria esperienza personale:

“Ha detto che i figli sono di chi li fa e non di chi li cresce! Ma scherziamo? Io poi sono l’esempio opposto. A fare i figli ci vuole un attimo, a crescerli ci vuole sacrificio e una vita intera, sono stata cresciuta da una persona che non è il mio padre biologico, che ha fatto tanto, è sempre stato presente a livello fisico, personale, di supporto, anche economico. Quindi sentire certi discorsi, magari da chi non ha vissuto queste cose, è sbagliato e inutile.“

Isola dei Famosi, i privilegi di Mario Adinolfi

La presenza di Mario Adinolfi nel reality show continua a far discutere. Non solo per le sue posizioni controverse, ma anche per i numerosi privilegi che sembrano essergli stati concessi rispetto agli altri naufraghi. Adinolfi, uomo di 221 kg, è il primo concorrente gravemente obeso a partecipare all'Isola, e per questo motivo la produzione gli ha messo a disposizione alcune comodità che, almeno finora, non sono mai state criticate apertamente. Tra le agevolazioni visibili c’è una piccola imbarcazione dedicata esclusivamente ai suoi spostamenti, una panchina per sedersi comodamente e un letto sollevato da terra. Elementi che non appaiono destinati agli altri concorrenti. In fondo, la produzione ha dovuto inevitabilmente adattarsi: con un peso di oltre 200kg, sdraiarsi sulla sabbia potrebbe rappresentare un serio ostacolo per l'ex deputato, che rischierebbe di sprofondare o semplicemente non riuscire a rialzarsi senza aiuto. Adinolfi ha avuto anche l’occasione di vedere un video speciale riguardante l’elezione del nuovo Papa, Leone XIV e anche la prima messa domenicale del Pontefice.

