Isola dei Famosi, Mario Adinolfi racconta il drammatico motivo per cui ha iniziato ad ingrassare

Il concorrente più discusso e divisivo di questa edizione dell'Isola dei Famosi, l'ex deputato Mario Adinolfi, ha raccontato per la prima volta, il motivo per cui si è lasciato andare fisicamente: un trauma legato alla morte suicida della sorella.

Tra una prova di sopravvivenza e l’altra, a L’Isola dei Famosi emergono anche storie personali forti e toccanti. Una delle confessioni più intime è arrivata da Mario Adinolfi, che nel corso di una chiacchierata con Loredana Cannata, ha aperto il cuore, parlando per la prima volta in maniera così dettagliata del suo rapporto con il peso e delle radici profonde del suo cambiamento fisico.

Mario Adinolfi si racconta a L’Isola dei Famosi: “Ho iniziato a ingrassare dopo il suicidio di mia sorella”

Adinolfi ha spiegato che fino al 1997 conduceva una vita attiva e sana, era normopeso, praticava atletica e seguiva un'alimentazione regolata soprattutto grazie alla presenza vigile della madre. Tutto è cambiato, però, in seguito a un evento che ha segnato per sempre la sua vita:

"Sì, c’è stato un fatto scatenante, molto duro e triste: mia sorella si è suicidata, l’unica sorella che ho", ha rivelato, riferendosi a Lelma, attrice come il padre Ugo Adinolfi. Quell’evento ha avuto un impatto devastante sulla sua salute psicofisica. Da quel momento in poi, Mario racconta di aver iniziato a prendere circa 5 kg all’anno:

"Ho iniziato a ingrassare da quando mia sorella si è suicidata. Era il 1997. Ho preso 5 kg all’anno per tutti gli anni, se fate un calcolo arrivate al mio peso attuale".

In quasi tre decenni, il suo peso è aumentato di 140 Kg fino a raggiungere i 220 kg Un’ammissione schietta e priva di filtri, che mostra anche la difficoltà di affrontare un trauma in modo sano: "Non ho neanche mai provato a dimagrire in questi anni. Qua a L’Isola dei Famosi è la prima volta in trent’anni che perdo peso", ha confessato l'ex deputato.

Chi è Mario Adinolfi?

Giornalista, scrittore e politico, Mario Adinolfi è una figura ben nota del panorama italiano, spesso al centro dell’attenzione per le sue posizioni forti su temi sociali, religiosi e politici. Anche all'Isola si sta mostrando un naufrago molto divisivo, capace di ricevere sostegno e ammirazioni da alcuni compagni d'avventura e, nello stesso tempo, accese critiche e contestazioni da parte di altri.

Fondatore del movimento Il Popolo della Famiglia, Adinolfi è stato anche uno dei pionieri del blogging e della comunicazione online in Italia. Nel corso degli anni si è distinto per il suo attivismo cattolico e conservatore, attirando spesso critiche ma anche un seguito fedele. La sua partecipazione a L’Isola dei Famosi rappresenta un lato inedito del personaggio pubblico: non più solo l’uomo delle idee controcorrente, ma anche un uomo alle prese con le sue fragilità personali.

