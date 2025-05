Isola dei Famosi, Mario Adinolfi: "Peso 200 kg, fare questo reality mi preoccupa"

News VIP

Mario Adinolfi, giornalista e fondatore del Popolo della Famiglia, è uno dei concorrenti della diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi.

Tutto pronto per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi che domani, mercoledì 7 maggio 2025, debutterà in prima serata su Canale 5. Il reality della sopravvivenza che mette a dura prova i concorrenti sia fisicamente che psicologicamente affrontando sfide, fame e intemperie nelle lontane spiagge dell'Honduras, sarà condotto quest'anno dalla giornalista e volto de Le Iene, Veronica Gentili, affiancata in studio da Simona Ventura, per la prima volta opinionista e Pierpaolo Pretelli nel ruolo di inviato.

Isola 2025, Mario Adinolfi: "Non si è mai vista una persona che pesa 200 kg partecipare a una condizione estrema di sopravvivenza"

Tra i naufraghi dell'edizione, ci sarà anche un controverso personaggio, giornalista, ex deputato e fondatore del partito Il Popolo della Famiglia, Mario Adinofi.

Una figura molto divisiva quella del 53enne romano, noto per le sue idee conservatrici su temi legati alla famiglia e ai diritti sociali, per cui spesso e volentieri si è attirato critiche e antipatie. Adinolfi, in un'intervista concessa a Il Giornale, ha rivelato quale sarà la sua paura più grande: quella di affrontare il reality fortemente in sovrappeso. Con i suoi quasi 200 kg, non sarà una passeggiata affrontare sfide fisiche. E' infatti la prima volta che un concorrente obeso partecipa all'Isola.

"Per me è una prova difficile. Di mezzo c’è la mia specificità: non si è mai vista una persona che pesa 200 kg partecipare a una condizione estrema di sopravvivenza. È complesso anche perché molti dei miei compagni d’avventura sono giovani nel pieno della forma fisica. Tutto questo preoccupa anche me, ma proprio perché sembra impossibile, ho deciso di farlo per dimostrare che si può rendere possibile anche l’impossibile. Sono grato al Signore, perché mi ha dato la possibilità di vedere realizzate molte delle ‘lotte impossibili’ che ho affrontato nella mia vita”.

L'ex deputato intende dare un messaggio, nulla è impossibile se hai la forza e la determinazione giusta.

"Quando me l’hanno proposto il primo pensiero di tutti è stato: è un contesto impossibile per te. Ed è subito stato come tornare ragazzo: se è una cosa pare impossibile a farsi, la faccio. Ho ancora la forza, ho chiesto solo che per la prima volta nella sua ventennale storia sull’isola arrivi la messa domenicale, poi il cigno nero proverà ad aprire le ali. Cristiana Di Stefano ha prodotto la prima action figure di questa avventura. La ringrazio come ringrazio ugualmente coloro che mi sosterranno e i critici. L’importante, come sempre, è non lasciarvi indifferenti. Voglio essere io il messaggio. Voglio dire a tante persone che magari stanno attraversando momenti difficili, che si può fare. Penso, per esempio, a una ragazza come me, magari isolata in una classe di liceo a 15 anni, derisa e discriminata. A lei voglio dire: guardami, si può far e”

L’Isola dei Famosi, giunta alla sua diciannovesima edizione, debutterà mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale 5. Al timone del programma ci sarà Veronica Gentili, giornalista e volto noto de Le Iene. In studio troveremo Simona Ventura nel ruolo di opinionista, mentre dall’Honduras le novità saranno raccontate da Pierpaolo Pretelli, scelto come inviato ufficiale. Il cast è già stato in parte svelato e si preannuncia ricco e variegato: tra i partecipanti ci saranno la conduttrice Patrizia Rossetti, la tennista Camilla Giorgi, l’attrice Loredana Cannata, il ballerino Nunzio Stancampiano e l’influencer Chiara Balistreri. A loro si aggiungono la showgirl Antonella Mosetti, l’ex tronista Teresanna Pugliese, il comico Omar Fantini, l’attore romano Mirko Frezza e la showgirl Alessia Fabiani. A completare il gruppo ci sono la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Cristina Plevani, i cantautori Paolo Vallesi e Angelo Famao, e due personaggi dal mondo del giornalismo e della politica: Mario Adinolfi e Dino Giarrusso.

