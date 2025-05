Isola dei Famosi, Mario Adinolfi inizia l'avventura: "Sarò benzina sul fuoco, perché sono abituato a essere questo"

News VIP

Tra i concorrenti ufficiali della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il giornalista ed ex deputato, Mario Adinolfi, ha confessato le sue oggettive difficoltà nell'affrontare il reality ma anche la sua determinazione nel portare a termine l'avventura.

Durante la prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi ha preso la parola per raccontare ai compagni le difficoltà che prevede di affrontare nel corso del programma a causa del suo peso e delle sue condizioni fisiche.

Isola 2025, Mario Adinolfi sbarca in Honduras: "Sarò esposto… a un giudizio molto pesante… anche se non è giusto, è inevitabile"

L'ex deputato si è rivolto agli altri naufraghi in un lungo e sentito discorso. L’editorialista e fondatore de La Croce, da sempre figura polarizzante del dibattito pubblico, ha sorpreso molti con un tono vulnerabile, autoironico e, in parte, autocritico.

"I miei compagni sanno che io non sono prestante come tanti di loro, e giuro che vorrei esserlo. Quindi, intanto, vi invidio. Vi invidio tutti. Anche Patrizia Rossetti mi dà la pista, e questo bisogna capirlo”. Una dichiarazione che mostra consapevolezza delle proprie difficoltà fisiche. “Ho delle oggettive fragilità, che avete percepito, e devo dire che ho ricevuto anche molta gentilezza”.

Adinolfi ha affermato di aver ricevuto “gentilezza, apertura e aiuto”, da parte dei più giovani, nonostante non lo conoscano. "“Magari fra una settimana mi avvelenano il riso…" ha aggiunto il 53enne romano scherzando.

“Io ho intenzione di ricambiare con la volontà di essere molto capace di dare motivazione a ciò che stiamo facendo”, ha continuato l'ex deputato, che sembra proporsi come una sorta di motivatore del gruppo, pronto a infondere energia e tenacia nei momenti di calo. “Sarò esposto… a un giudizio molto pesante… anche se non è giusto, è inevitabile”.

“Ci saranno anche tanti momenti di dialogo e di confronto su posizioni diverse, su idee diverse”, ha concluso il naufrago. Una frase che, se da un lato suona come apertura e desiderio di scambio, dall’altro lascia intravedere possibili tensioni. Basti pensare alla presenza nel cast di Carly Tommasini, donna transgender, che rappresenta tutto ciò che Adinolfi ha duramente criticato nel corso della sua attività pubblica. Il reality potrebbe diventare teatro di scontri ideologici, ma anche, potenzialmente, di incontri autentici.

Isola 2025, Chi è Mario Adinolfi

Giornalista, politico e scrittore, Mario Adinolfi ha alle spalle una lunga carriera nel mondo dell’informazione e della politica. Laureato in Lettere, ha iniziato a scrivere alla fine degli anni Ottanta collaborando con testate cattoliche come Avvenire, Il Popolo e La Discussione. Iscritto all’albo dei giornalisti dal 1991, è diventato professionista nel 1997. Tra il 1996 e il 2001 ha lavorato in Rai, in particolare al TG1, partecipando anche ad altre testate del servizio pubblico. Nel corso degli anni ha condotto diversi programmi radiofonici e televisivi. È un volto noto del piccolo schermo, spesso protagonista di accesi dibattiti grazie al suo spirito polemico. Ha fondato e diretto il quotidiano La Croce, espressione del suo impegno su temi etici e religiosi. La sua esperienza politica inizia nella Democrazia Cristiana e prosegue nel Partito Popolare Italiano, di cui è stato presidente nazionale dei Giovani Popolari nel 1994. Nel 2007 si candida alle primarie fondative del Partito Democratico e nel 2008 viene eletto deputato nella XVI legislatura, diventando il primo blogger italiano ad approdare in Parlamento. Nel 2016 fonda il movimento Il Popolo della Famiglia, ispirato ai principi del cattolicesimo sociale. Autore di numerosi saggi. Non solo politica: Adinolfi è anche un appassionato giocatore di poker e detiene il primato come primo italiano a partecipare a un tavolo finale del World Poker Tour.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi