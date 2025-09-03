Isola dei Famosi, Mario Adinolfi: "Il mio sogno è diventare la Tinì Cansino di Uomini e Donne"

News VIP

L’ex naufrago dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, spiazza tutti: “Vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti"

Abbiamo imparato a conoscere Mario Adinolfi in una veste inedita, quella di naufrago de L’Isola dei Famosi, dove è riuscito ad arrivare fino in fondo, classificandosi secondo dietro Cristina Plevani. La sua avventura in Honduras è stata tutt’altro che semplice: la sua condizione fisica non gli ha permesso di affrontare tutte le prove come gli altri concorrenti, ma nonostante le difficoltà il giornalista ha mostrato grande resistenza, riuscendo perfino a perdere peso durante il reality.

Mario Adinolfi: dall'Honduras alla sedia di opinionista a Uomini e Donne

Un dimagrimento repentino che, però, gli è costato caro al ritorno in Italia, quando è stato colpito da un malore. Per fortuna, grazie alle cure mediche e al sostegno della sua famiglia, Adinolfi si è rimesso completamente, tornando a raccontarsi senza filtri. Non sono mancati, durante il suo percorso, momenti di critiche: molti telespettatori hanno infatti sostenuto che fosse stato “privilegiato” rispetto agli altri concorrenti.

Eppure, dietro l’uomo discusso e spesso al centro di polemiche, c’è anche un lato ironico e sorprendente. Durante una puntata di Casa Lollo, infatti, Adinolfi ha svelato un desiderio professionale del tutto inatteso: diventare opinionista a Uomini e Donne.

In un estratto dell’intervista pubblicato su Instagram, ha confessato con un sorriso:

“Il mio sogno professionale, ti faccio una confessione in esclusiva, questa ovviamente non l’ho mai detto, è fare Tinì Cansino. Io vorrei essere Tinì Cansino. Vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti. Come Tinì Cansino lo è per Tina.”

Una rivelazione che ha fatto sorridere i fan e che lo stesso Adinolfi ha commentato con autoironia, ammettendo che forse non riuscirebbe a trattenersi del tutto dai commenti:

“Magari qualcosina, a me mi scappa di dirla, no? Qualcosina magari la direi in più. Però, se posso dire, tu dici, qual è l’ambizione professionale di Adinolfi? Fare la seconda voce di Uomini e Donne!”

Un sogno curioso, quello di trasformarsi nella “versione maschile” di Tinì, che mostra un lato leggero e inatteso di Mario Adinolfi, pronto a reinventarsi anche dopo l’avventura estrema in Honduras.

