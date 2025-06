Isola dei Famosi, Mario Adinolfi fa ironia (inutile) sulla Cannata e la sua scelta di non mangiare il polipo perché vegana

News VIP

All'Isola arriva un polipo pescato da Omar Fantini. Il cibo crea immediata gioia da parte di tutti i naufraghi ad eccezione di Loredana Cannata che viene presa in giro da Mario Adinolfi.

Sull’Isola dei Famosi 2025, a due settimane dalla fine, i naufraghi stanno affrontando le ultime fatiche tra fame, prove e convivenze spesso non semplici. In uno degli ultimi daytime, Jey Lillo e Omar Fantini hanno pescato un polpo, portando entusiasmo nel gruppo, in particolare in Mario Adinolfi, che lo desiderava da tempo. Ma non tutti hanno reagito allo stesso modo.

Isola dei Famosi: Loredana si allontana per rispetto, Mario ironizza

Loredana Cannata, vegana e animalista convinta, non ha detto una parola: semplicemente si è allontanata, visibilmente dispiaciuta. Ha preferito andare a raccogliere mandorle piuttosto che assistere al consumo di un animale, in linea con la sua scelta di vita e senza imporre nulla a nessuno.

Omar, che ha capito perfettamente la sua sensibilità, ha commentato con grande rispetto:

"È la prima volta che prendiamo un polpo, per cui abbiamo regalato una piccola emozione soprattutto a Mario che lo attendeva dall'inizio dell'isola. Loredana ovviamente soffre sempre un po' quando mangiamo un animale e la capisco. È molto brava a non farcelo pesare e a non intralciare le nostre decisioni. Ovviamente sono sensibilità diverse, le capisco, però polenta e polpo sistemano gli animi e gli umori."

Un equilibrio delicato, insomma, tra chi sceglie di mangiare ciò che l’isola offre e chi invece resta fedele ai propri valori anche in situazioni estreme. Tuttavia, proprio in questo equilibrio, è arrivata la frecciata poco elegante di Mario Adinolfi, che ha commentato ironicamente:

"Con la leader animalista ci mangiamo il polpo. Mi sembra perfetto."

Una battuta che ha fatto sorridere qualcuno, ma che in realtà mostra una certa mancanza di rispetto. Loredana, infatti, non ha mai imposto il suo pensiero, anzi: ha sempre accettato con discrezione le scelte degli altri, senza giudicare o ostacolare. Eppure si è trovata bersaglio di un’ironia che minimizza le sue convinzioni. Loredana ha mantenuto una coerenza silenziosa e rispettosa, che però non merita sarcasmo, soprattutto da chi predica inclusività e convivenza.Ironizzare sulle scelte etiche altrui, quando quelle scelte non danneggiano nessuno, non è “umorismo” ma un modo per sminuire chi pensa in modo diverso. Il vero rispetto, come ha dimostrato Omar, è riuscire a convivere con chi ha altri valori, senza giudicare, senza ridicolizzare. Perché una battuta può far ridere un attimo, ma la coerenza — quella vera — resta nel tempo.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi