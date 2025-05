Isola dei Famosi, Marina La Rosa parla di Cristina Plevani: "Io e lei siamo il bianco e il nero"

News VIP

Nelle scorse ore, l'ex gieffina (ed ex naufraga) Marina La Rosa ha risposto ad alcune domande ricevute dai suoi follower, soffermandosi anche su curiosità legate all'attuale edizione de L'Isola dei Famosi.

Nelle ultime ore, Marina La Rosa – indimenticabile protagonista della prima edizione del Grande Fratello e concorrente de L’Isola dei Famosi 2019 – ha risposto ad alcune domande dei suoi follower sui social, aprendo una parentesi interessante anche su Cristina Plevani, vincitrice del primo Grande Fratello, oggi naufraga in Honduras nella diciannovesima edizione del reality della sopravvivenza targato Mediaset.

Isola dei Famosi, Marina La Rosa: "Io e Cristina Plevani siamo tanto diverse, ma ci si vuole bene"

Alla domanda su quali siano oggi i suoi rapporti con Cristina, Marina ha risposto con la sua solita ironia e profondità, rivelando un legame fatto di differenze e affetto:

“Io e Cristina siamo il sole e la luna, l’est e l’ovest. Il bianco e il nero, il bene e il male. La riccia e la liscia… Insomma, tanto diverse, ma ci si vuole bene. All’Isola, al momento, non è ancora pervenuta. Sto aspettando.”

Marina ha partecipato all'Isola dei Famosi nel 2019, classificandosi seconda nell'edizione vinta da Marco Maddaloni, trascorrendo ben 68 giorni in Honduras, alle prese con i mosquitos e la carenza di cibo.

La storica vincitrice del primo Gf, Cristina Plevani, negli ultimi giorni trascorsi all'Isola, ha acceso un dibattito tra i naufraghi con una riflessione sincera e disillusa sulle dinamiche emotive che si sviluppano all'interno dei reality show che ha trovato il pieno sostengo di Mario Adinolfi

“Mai dire siamo tutti amici, perché non è vero .E siccome nei reality si sente sempre dire ‘Ti voglio bene’, non ditemelo, perché tanto non è vero.”

Parole nette, che non hanno lasciato spazio a interpretazioni e che hanno immediatamente spaccato il gruppo. La sua dichiarazione ha infatti innescato un confronto acceso tra i suoi compagni d'avventura. "C’è chi ha bisogno di sentirselo dire" ha replicato il controverso naufrago, Mirko Frezza. Ma Plevani ha chiuso il discorso con una battuta tagliente: “I miei amici no.”

Da un lato, molti spettatori hanno apprezzato la trasparenza e la coerenza della naufraga bresciana, da sempre conosciuta per non aver paura di dire ciò che pensa. Dall’altro, non sono mancate critiche verso un atteggiamento considerato da alcuni troppo rigido o persino freddo. La Plevani, però, sembra non curarsene troppo. Del resto, è proprio questa sua schiettezza – a volte scomoda, ma sempre autentica – ad averla resa un personaggio così riconoscibile, sin dai tempi del primo Grande Fratello.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi