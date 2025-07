Isola dei Famosi: Loredana Cannata sottoposta ad una tac alle coronarie, le sue parole

News VIP

Loredana Cannata e l'aggiornamento sulle sue condizioni dopo il ritorno in Italia dall'avventura all'Isola dei Famosi.

Dopo l’avventura a L’Isola dei Famosi, Loredana Cannata è tornata sui social per aggiornare i fan sulle sue condizioni fisiche e per raccontare alcuni retroscena poco noti dell’esperienza vissuta nel reality. Nei giorni scorsi, l'attrice è stata ricoverata d’urgenza all’Ospedale Gemelli Isola di Roma per forti difficoltà respiratorie e una sensazione di “fame d’aria”. A poche ore dal ritorno a casa, è corsa al pronto soccorso, dove è stata sottoposta a esami e trattenuta nel reparto di cardiologia per accertamenti.

Isola 2025: Loredana Cannata: "Spero che questo incidente sia stato un’occasione per riflettere su alcune fondamentali misure di sicurezza in acqua"

L’attrice è tornata a parlare anche del grave incidente avvenuto durante la prova di apnea del reality, quando è rimasta bloccata sott’acqua per oltre 50 secondi a causa dei capelli incastrati. Ha raccontato di aver ingoiato acqua, lottato per liberarsi e aver temuto per la propria vita, fino a quando è stata salvata tagliando i capelli, mentre sbatteva la testa contro una sbarra nel tentativo di risalire.

"Stamattina mi hanno fatto una TAC alle coronarie, i risultati saranno pronti domani", scrive l’attrice, spiegando di trascorrere il tempo tra lettura, scrittura e pensieri.

Con tono leggero, condivide anche un aneddoto avvenuto durante l’esame:

"Nella sala proiettavano immagini rilassanti. C’era una foto del mare e ho detto che non era proprio l’ideale… hanno messo la foto di un bosco."

Ma il post affronta anche alcune curiosità nate tra i telespettatori durante il programma. In particolare, la benda sull’occhio che Loredana ha indossato per diversi giorni ha destato parecchia attenzione.

"Una sera, esplorando al chiar di luna, ho preso in pieno un ramo basso che mi ha sfondato l’occhio. È rimasto iniettato di sangue per giorni. E' stato Mirko Frezza a consigliarmi di bendarlo, e lo ringrazio. Anche se poi mi accusò di giocare a fare la pirata, come se la benda fosse solo una scelta estetica. In realtà serviva a proteggere l’occhio da vento, fumo e sabbia."

Altro tema caldo è stato quello dei capelli sciolti (che le hanno causato l'imprevisto durante la prova d'apnea), che Loredana ha mantenuto spesso anche durante le prove fisiche.

"Per me i capelli sciolti rappresentano la libertà. Li ho legati solo quando pensavo fosse necessario. Nella prova di apnea non immaginavo potessero essere un problema: gli occhialini li tenevano già a posto. Se qualcuno me lo avesse detto, li avrei legati senza esitazione."

Infine, l’attrice lancia una riflessione importante:

"Spero che questo incidente sia stato un’occasione per riflettere su alcune fondamentali misure di sicurezza in acqua, per adulti e soprattutto per i bambini."

