Isola dei Famosi: Loredana Cannata rompe il silenzio dopo il rientro in Italia e parla del suo stato di salute

L'attrice siciliana Loredana Cannata, è stata una delle grandi protagoniste della recente edizione de L'Isola dei Famosi. Su Instgram, ha aggiornato le sue condizioni fisiche dopo il brutto incidente avvenuto durante la finale del reality.

Dopo l’intenso spavento vissuto durante la finale de L’Isola dei Famosi 2025, Loredana Cannata è tornata finalmente a casa. L’attrice, protagonista di una delle prove più difficili e discusse della serata conclusiva, ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute.

Isola 2025, Loredana Cannata: "Sono tornata a casa, da alcune ore sto facendo degli accertamenti"

Durante la prova di apnea, infatti, Loredana ha vissuto momenti di vero panico: i suoi capelli si sono impigliati in una struttura metallica sott’acqua, rendendole impossibile risalire in superficie. Attimi di terrore, sia per il pubblico che per i presenti in studio e in collegamento, fortunatamente risolti grazie all'intervento tempestivo dello staff di produzione.

Ora che è tornata in Italia, Loredana ha condiviso un messaggio via social, spiegando di essere in fase di accertamenti medici:

“Sono tornata a casa, avrei voluto fare per voi un video saluto, ma da alcune ore sto facendo degli accertamenti. Ma ne voglio approfittare per ringraziarvi per il supporto incredibile che mi avete dato in questa esperienza all’Isola. Grazie a tutte le persone che mi hanno votata anche in finale, e a quelle che non sono riuscite a farlo perché il televoto è stato troppo ‘flash’. E grazie per i tantissimi commenti meravigliosi. Mi fate commuovere, grazie di tutto a tutti. Vi aggiornerò sulla mia salute. Un saluto anche da Pepito e Mielito, ci siamo coccolati tanto, finalmente. Vi voglio bene, Loredana.”

In molti hanno sottolineato il coraggio e la determinazione dimostrati dall’attrice nel corso del reality e la sua grande forza d'animo nell'affrontare l'Isola portando i suoi principi e valori.

Isola 2025, terrore per Loredana Cannata durante la finale

Nel corso della finale del reality, durante una prova di resistenza in apnea, Loredana Cannata ha vissuto un momento di grande tensione. L’attrice si era immersa nella gabbia sott’acqua con determinazione, ma dopo circa un minuto ha cercato di risalire senza riuscirci: era rimasta impigliata con i capelli a una sbarra. La conduttrice Veronica Gentili, accortasi della difficoltà, ha interrotto immediatamente la prova ordinando il soccorso: “Fermate tutto! Tiratela fuori subito!”. Fortunatamente, grazie al pronto intervento del team di sicurezza, Loredana è stata liberata in pochi secondi.

Una volta tornata in collegamento, ancora provata ma cosciente, ha raccontato l’accaduto: “Avevo contato fino a 35 secondi, poi ho pensato che non ce l’avrei fatta. Ero bloccata, cercavo aria e sbattevo la testa contro la sbarra per liberarmi. Mi hanno salvata tagliandomi i capelli”. La conduttrice ha ringraziato pubblicamente la squadra di soccorso, sottolineando l’importanza della sicurezza in un reality come quello dell'Isola.

