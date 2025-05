Isola dei Famosi, Loredana Cannata pronta all'avventura: "Sono vegana, mangerò alghe"

News VIP

L'attrice siciliana, convinta vegana ed animalista, ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni, come vivrà la sua nuova avventura come naufraga nella diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi.

Loredana Cannata sarà una della naufraghe ufficiali diciannovesima edizione de "L'Isola dei Famosi", il reality show di Canale 5 che tornerà in onda a partire da domani, mercoledì 7 luglio.

Isola 2025, Loredana Cannata: "Ho studiato la vegetazione dell’Honduras e so quali sono le piante commestibili"

“Certo! Mi sono allenata molto fisicamente nei mesi scorsi per affrontare al meglio giochi e prove fisiche.”

Parlando del suo stile alimentare, che da anni è basato su scelte etiche ben precise, l’attrice ha confermato che continuerà a seguire il suo regime vegano e crudista anche sull’Isola:

“Il riso lo mangerò, il pesce no. Il crudismo è una scelta per me e non uccide altri esser viventi. Quali svantaggi possono esserci quando l’alimentazione torna al suo scopo primario? Nessuno! Il cibo è il carburante che ci serve per vivere e ognuno di noi sceglie qual è il migliore per sé.”

Consapevole delle difficoltà che si possono incontrare in un ambiente selvaggio, Loredana ha aggiunto di essersi informata in anticipo sulla flora locale per poter contribuire attivamente al sostentamento del gruppo:

“Andrò alla ricerca di alghe! Sono preparata: ho studiato la vegetazione dell’Honduras e so quali sono le piante commestibili. Non vorrei mangiare qualcosa di velenoso o avvelenare i miei compagni d’avventura. Hanno molti benefici per la salute. Forse mi aiuteranno ad aumentare la massa muscolare.”

Infine, ha sottolineato la sua determinazione a non fare eccezioni nemmeno di fronte a premi culinari golosi, mantenendo fede alla sua dieta anche in caso di vittoria durante le prove ricompensa:

“Resisterò.”

La diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi, tornerà in onda a partire da domani, mercoledì 7 luglio. Al timone del reality ci sarà il debutto di Veronica Gentili, affiancata in studio da Simona Ventura nel ruolo inedito di opinionista. A seguire le avventure dei naufraghi, dall'Honduras, Pierpaolo Pretelli anche lui al suo debutto come inviato.

