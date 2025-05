Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di lunedì 12 maggio

News VIP

Torna stasera, lunedì 12 maggio, in prima serata su Canale 5, il secondo atteso appuntamento con L’Isola dei Famosi, il reality d’avventura targato Mediaset e prodotto da Banijay Italia. Alla guida del programma troviamo ancora una volta Veronica Gentili, affiancata in studio dall’immancabile verve di <>Simona Ventura nel ruolo di opinionista. In collegamento diretto dalle spiagge tropicali dell’Honduras, invece, Pierpaolo Pretelli accompagnerà i telespettatori tra le dinamiche più calde del gruppo di naufraghi.

Dopo il piccolo infortunio che ne aveva ritardato l’ingresso, Dino Giarrusso è finalmente pronto a raggiungere ufficialmente gli altri concorrenti a Cayo Cochinos. Il suo arrivo potrebbe ridisegnare gli equilibri già precari tra i naufraghi, molti dei quali iniziano a mostrare segni di cedimento fisico e psicologico.

In settimana ci sono stati due naufraghi che hanno manifestato un grande malessere per le condizioni e per la mancanza di sonno: Antonella Mosetti, che vive una grande nostalgia ripensando al padre scomparso e Angelo Famao che ha annunciato il ritiro per poi tornare sui suoi passi. Il cantante siciliano chiarirà questa sera se ha deciso di continuare la sua avventura in Honduras o tornare a casa.

La puntata di questa sera promette colpi di scena e momenti ad alta tensione. Al centro della serata ci sarà una prova fisica decisiva, che permetterà ai concorrenti di conquistare il tanto ambito fuoco, elemento fondamentale per la sopravvivenza sull’isola. naufraghi di Montecristo, che nei giorni scorsi hanno osservato da lontano il comportamento degli altri concorrenti, sono pronti a prendersi la loro rivincita. Il tempo dell’attesa è finito: scocca l’ora della vendetta, e le dinamiche del gioco potrebbero subire un’improvvisa sterzata.

In chiusura di puntata, il primo verdetto ufficiale di questa edizione: uno tra Mario, Patrizia, Carly e Lorenzo dovrà dire addio all’Isola. Il televoto è ancora aperto, ma il pubblico dovrà decidere chi merita di proseguire il cammino tra fame, strategie e imprevisti.

