Isola dei Famosi, intervista Pierpaolo Pretelli: "Mi spaventa l’ambiente selvaggio dell’Honduras, ho la fobia dei serpenti"

Pierpaolo Pretelli sarà l'inviato della diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi, il celebre reality dedicato alla sopravvivenza, che prenderà il via lunedì 7 maggio.

Pierpaolo Pretelli: “L'Isola dei Famosi è sempre stato uno dei miei sogni"

Poco prima della partenza per l’Honduras, l’ex volto di Tale e Quale Show ed ex viippone della sesta edizione del Gf Vip, ha rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, esprimendo tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura.

"“È sempre stato uno dei miei sogni e quando si è presentata questa possibilità non potevo che esserne felicissimo! È un periodo molto positivo e stimolante della mia vita. Ringrazio l’universo per questa occasione: è la più significativa che abbia mai avuto. Darò il massimo, anzi il 110 per cento!"

Per prepararsi al meglio al ruolo, Pretelli ha raccontato di essersi immerso nei vecchi episodi del programma, visionando tutte le edizioni dal 2017 in poi per studiare chi ha ricoperto il ruolo prima di lui (tra gli altri, c'è stato anche Stefano De Martino e l'iconico Alvin per diverse edizioni). Tuttavia, ha assicurato che manterrà la sua naturalezza. Parlando delle sue paure e di cosa porterà con sé nello zaino, ha rivelato:

“Mi spaventa l’ambiente selvaggio dell’Honduras: ho una vera e propria fobia per i serpenti e non amo nemmeno volare in elicottero… quindi direi che sono proprio l’ideale! (ride). In valigia metterò alcuni oggetti simbolici: delle piccole tartarughe portafortuna che mi regalò Maurizio Costanzo e un body appartenuto a mio figlio Kian, che ora ha tre mesi e non lo usa più. Aggiungerò anche un cuscino comodo, anche se sono uno che si adatta facilmente: da studente ho cambiato spesso letto e casa. Il caldo? Non mi preoccupa, ci sono abituato.”

L'ex vippone non ha nascosto un po’ di malinconia per la distanza dalla sua famiglia:

“Quando tornerò, Kian sarà già molto cresciuto. Mi domando cosa mi perderò nel frattempo. Mi mancherà tutto: lui, Giulia… anche se lei è felicissima per me, come se a partire fosse stata lei. Il nostro rapporto si basa sulla condivisione. Siamo sempre lì, l’uno per l’altro, e lei sa bene quanto questo momento sia importante per me.”

L’attesa per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi si fa sempre più intensa, alimentata da importanti novità che promettono di dare una ventata d’aria fresca al format storico dedicato alla sopravvivenza. Il reality show, si prepara infatti a tornare con un’edizione rinnovata sotto diversi aspetti, a partire dal cast che animerà lo studio e seguirà le dinamiche dall’Honduras. Alla guida del programma ci sarà quest’anno Veronica Gentili, giornalista e volto noto al pubblico di Mediaset grazie alla sua lunga esperienza a Le Iene e nei talk d’attualità. Al suo fianco, nel ruolo di opinionista, troveremo una vera e propria icona del programma: Simona Ventura. Storica conduttrice dell’Isola e, più recentemente, anche naufraga, Simona rappresenta un ritorno di grande peso emotivo e simbolico, Ma tra le novità più attese c’è senza dubbio anche l’arrivo di Pierpaolo Pretelli, ex velino e protagonista amatissimo della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che per la prima volta vestirà i panni di inviato.

