Isola dei Famosi: Il cantante neomelodico Angelo Famao, si ritira dopo soli tre giorni

Il 29enne siciliano, Angelo Famao, ha deciso di ritirarsi dopo appena tre giorni trascorsi in Honduras come naufrago della nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

Dopo appena tre giorni dall’inizio de L’Isola dei Famosi, uno dei protagonisti ha scelto di abbandonare il reality.

Isola 2025, Il cantante siciliano Angelo Famao si ritira dopo tre giorni

Il cantante siciliano Angelo Famao ha comunicato la sua decisione direttamente alle telecamere di Canale 5, spiegando le ragioni che lo hanno portato a interrompere prematuramente la sua esperienza in Honduras. Ecco le sue parole, come riportato da Isaechia:

"Mi sono buttato in questa avventura con tanto coraggio, convinzione e voglia di fare. Ma purtroppo le cose non sono andate come speravo. Mi sento completamente disorientato, la mia mente è confusa. Sono giorni che non riesco a mangiare né a dormire. E poi, sembra assurdo, ma ho l’impressione che qui perfino gli animali siano contro di me. Ho cercato di restare fuori dalle dinamiche più tese, ma tutto quello che è accaduto mi ha travolto. Ho riflettuto a lungo e alla fine ho deciso: lascio l’isola."

Sono bastate poche ore nelle spiagge dell'Honduras a spingere il 29enne a lasciare il reality della sopravvivenza che si è mostrato particolarmente difficile da affrontare per Angelo, sia fisicamente che psicologicamente.

Isola 2025, Angelo Famao chi è

Cantante neomelodico siciliano, originario di Gela. Cresciuto tra le strade della sua città, in una famiglia semplice e lontana dai riflettori, Angelo ha sempre tenuto ben saldi i propri valori. Fin da bambino si appassiona alla musica neomelodica napoletana, un genere che lo conquista profondamente, nonostante non abbia radici partenopee né abbia mai vissuto a Napoli. È stato proprio questo amore viscerale per la musica a guidarlo fino al successo. Nel 2018, con il brano Tu si’ a fine do’ munno, conquista il grande pubblico: oltre 125 milioni di visualizzazioni su YouTube e i riconoscimenti del disco d’oro e doppio platino. Il suo carisma, la spontaneità e la forte energia lo hanno reso uno degli artisti più amati del panorama neomelodico. I suoi concerti attirano un pubblico affezionato che lo segue con entusiasmo in tutta Italia. Voleva affrontare il reality dimostrando di avere non solo talento, ma anche un cuore sincero e principi solidi. Purtroppo per la mancanza principalmente del sonno, il suo umore è crollato tanto da spingerlo a lasciare l'Isola dopo soli tre giorni.

