Isola dei Famosi, Francesco Benigno: "La produzione mi ha risarcito di 30 mila euro"

Un anno dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, dove venne squalificato per comportamenti aggressivi nei confronti di un altro naufrago, l'attore siciliano Francesco Benigno ,ha dichiarato di aver ottenuto un risarcimento economico

A un anno dalla sua controversa squalifica dall’Isola dei Famosi, Francesco Benigno ha rotto il silenzio e annunciato la fine della causa legale intrapresa contro la produzione del reality. L’attore siciliano, escluso dal gioco dopo soli dieci giorni per atteggiamenti giudicati inappropriati nei confronti di Artur Dainese, aveva da subito contestato duramente la decisione, arrivando a portare la questione in tribunale.

Isola dei Famosi, Francesco Benigno chiude la battaglia legale contro Mediaset: "Mi hanno risarcito, avevo ragione"

Ieri, attraverso un video pubblicato sui social, Benigno ha rivelato di aver ottenuto un risarcimento pari a 30 mila euro da parte della produzione:

"Buongiorno a tutti. Mi urge comunicarvi che l’epilogo legato alla mia purtroppo triste avventura a L’Isola dei Famosi dell’anno scorso è finalmente giunto alla fine. Semplicemente quello che già vi avevo annunciato in precedenza: la produzione mi ha risarcito dei 30 mila euro che vi avevo già annunciato, facendo i calcoli, visto che la mia disponibilità è stata di 10 giorni, sono partito il 4 aprile da Palermo verso l’Honduras e il 13 praticamente sono uscito dal gioco. Sapete voi i motivi… eh vabbè… comunque la produzione… fatto sta che se io avessi avuto torto non avrei ricevuto questo risarcimento pari a 30 mila euro. Praticamente mi riconoscono 3 mila euro al giorno per i miei 10 giorni che io ho dedicato a loro. Insomma, ho lasciato i miei impegni lavorativi, la mia famiglia. Vaccini, stress, voli intercontinentali e trattamento non sicuramente all’altezza. Quindi con il mio legale abbiamo alla fine preferito accettare questa proposta di 30 mila euro e la vicenda finisce qui. Da oggi per quanto riguarda l’isola non sentirete più parlare il sottoscritto."

La vicenda legata al reality si chiude dunque qui, ma l’attore annuncia che c’è ancora una seconda causa aperta, quella nei confronti di Vladimir Luxuria, che ha condotto la passata edizione del reality show:

"Detto questo, rimanendo con la spiacevole avventura, c’è il capitolo 2 che è ancora aperto, che è quello della diffamazione che mi ha causato Vladimir Luxuria, che io ho puntualmente querelato. Ancora il giudice si riserva di pronunciarsi a distanza di un anno, mi auguro che venga rinviata a giudizio e che io venga risarcito anche dalla signora Vladimir Luxuria per avermi dato del pazzo, del violento, del malato. Per aver messo in mezzo mio figlio, la mia posizione economica che lei non può conoscere. Non capisco da dove arrivano tutte queste cose supportate da immagini video e da dichiarazioni che trovate in tutti i social. Aspettiamo che la procura si pronunci perché spero che da questa signora io possa ricevere anche… riconosciuto il danno di immagine, di reputazione. Ancora oggi avverto da qualche messaggio qua e là violenza verbale, scritti che ricalcano le sue frasi. “Fatti curare”, “hai bisogno di aiuto”, quelle frasi lì. Oppure “sei un poveraccio” come lei ha dichiarato in una sua diretta su Instagram. Detto questo, chiusa la parentesi Isola dei Famosi, purtroppo per loro alla fine come si è dimostrato ho avuto quello… il minimo eh proprio per non portarla per le lunghe, visto che i processi durano anni e anni. Chiusa questa vicenda, aspettiamo quella di Vladimir Luxuria. Grazie alla maggioranza di persone che sono state al mi fianco. Abbiamo vinto".

La controversa squalifica di Francesco Benigno dalla passata edizione de L’Isola dei Famosi aveva sollevato un acceso dibattito, alimentato dalle dichiarazioni dell’attore siciliano e dalla replica ufficiale della produzione del programma. Dopo l’eliminazione, avvenuta pochi giorni dall’inizio del reality, Benigno aveva contestato pubblicamente la decisione, pubblicando video sui suoi canali social in cui denunciava l’episodio come un’ingiustizia, puntando il dito contro Mediaset e Banijay Italia, la società produttrice del format. Secondo quanto da lui riferito, l’allontanamento non sarebbe dipeso da sue presunte violazioni del regolamento, ma da un accanimento personale da parte di un autore del programma che, a suo dire, lo avrebbe sempre ostacolato.

In risposta alle sue accuse, Banijay Italia aveva diramato un comunicato ufficiale:

“Banijay Italia ribadisce che l’esclusione di Francesco Benigno da L’Isola dei Famosi è avvenuta a seguito di comportamenti contrari al regolamento del programma da lui accettato e sottoscritto. Le dichiarazioni diffuse da Benigno attraverso i propri canali social nella giornata di ieri sono da considerarsi offensive e non corrispondenti al vero. Banijay Italia difende e sostiene la professionalità di tutto lo staff che quotidianamente si adopera per far sì che il programma trasmetta ai telespettatori i valori di lealtà, correttezza e rispetto che da sempre caratterizzano l'azienda e lo spirito del gioco.”

Trascorso un anno dagli eventi, l'attore siciliano ha ottenuto un risarcimento di 30 mila euro da parte della produzione. Mentre, per la querela dell'ex naufrago contro Luxuria, bisognerà ancora attendere gli sviluppi.

