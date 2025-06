Isola dei Famosi, ecco a quanto ammonta la penale per i naufraghi che si ritirano!

News VIP

I naufraghi che decidono di ritirarsi dall'Isola dei Famosi devono pagare una penale: ecco a quanto ammonterebbe!

Ogni edizione de L'Isola dei Famosi vede un certo numero di naufraghi decidere di abbandonare il reality show di Canale 5 anche a pochi giorni dall'inizio dell'avventura in Honduras. Ma a quanto ammonta la penale per i concorrenti che decidono di lasciare il programma? Ve lo sveliamo in questo articolo!

Isola dei Famosi, ecco a quanto ammonta la penale per i naufraghi che abbandonano il reality

Anche questa edizione del reality show condotto da Veronica Gentili ha visto diversi naufraghi decidere di abbandonare la trasmissione, anche a solo una settimana di distanza dall'inizio dell'avventura in Honduras. Tra i naufraghi che hanno deciso di lasciare il reality show troviamo Camila Giorgi, ex tennista che è risultata assente fin dalla prima puntata a causa di alcune cure mediche, ma che era poi rientrata il tempo di una puntata.

Alla fine di questa infatti, era arrivata la comunicazione che la sua famiglia, in Argentina, necessitava del suo aiuto e Camila ha abbandonato il gioco. A lei sono seguiti Leonardo Brum, Angelo Famao, Nunzio Stancampiano, Spadino, Antonella Mosetti (che ha ammesso di aver sentito molto il dolore per la perdita del padre lì sull'Isola) e infine Carly Tommasini, che ha dovuto abbandonare il reality a causa di un delicato problema medico.

In nessuna edizione si era verificato un esodo così ampio di naufraghi nelle prime settimane del reality e questo, in parte, ha inciso anche sugli ascolti della trasmissione, che chiuderà in anticipo visti i risultati auditel delle ultime puntate. Ma, a quanto ammonta la penale che i naufraghi pagano una volta presa la decisione di abbandonare il reality?

Isola dei Famosi, svelata la penale che i naufraghi devono pagare al momento del ritiro

A svelare a quanto ammonta la penale che i naufraghi devono pagare al momento del ritiro da L'Isola dei Famosi è stata la giornalista Grazia Sambruna con un post su X.

La giornalista ha rivelato l'indiscrezione sulla presunta penale che i concorrenti del programma dovrebbero pagare al momento di un eventuale addio alla trasmissione.Secondo la giornalista, chi lascia anticipatamente L'Isola deve restituire fino all'80% del cachet maturato fino al momento in cui è stato concorrente nel reality:

"C’è una domanda che aleggia intorno all’#isola fin dalla prima puntata: ma con tutti ‘sti ritirati, esisterà ancora LA PENALE? La risposta è sì. E a quanto ammonta? Mi sibillinano che sia l’80% del cachet maturato fino al momento del ritiro. Traete pure conclusioni a piacere"

Nonostante questa indiscrezione, la produzione del programma al momento non ha commentato, né smentito la notizia, che andrebbe in contrasto con l'indiscrezione di un'assenza di penale in caso di ritiro.

