Isola dei Famosi: È scontro tra Mario Adinolfi e Loredana Cannata, lei sbotta: "Mi stai minacciando?"

Scintille tra Mario Adinolfi e Loredana Cannata nel corso della seconda puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri, lunedì 12 maggio in prima serata su Canale 5.

Clima rovente nella seconda puntata de L’Isola dei Famosi, il reality in onda su Canale 5. A catalizzare l’attenzione del pubblico, non sono state soltanto le prove fisiche e le nomination, ma un acceso scontro verbale tra Mario Adinolfi e Loredana Cannata, che ha fatto esplodere tensioni già emerse nei giorni precedenti.

Isola 2025, tensione alle stelle tra Mario Adinolfi e Loredana Cannata

Tutto è partito da un video mostrato all’attrice, in cui Adinolfi metteva in dubbio la sua idoneità alla vita sull’isola, in quanto vegana e crudista. Un’affermazione che ha ferito la Cannata, la quale ha risposto per le rime spiegando che, pur essendo vegana, non ha alcun problema con l’alimentazione proposta sull’isola, potendo consumare cocco, riso e scatolette di legumi fornite dalla produzione. Inoltre ha precisato: “Posso fare le prove come chiunque altro e contribuire al gruppo, cosa che forse altri non riescono a fare. Quindi, chi è davvero meno idoneo tra noi due?”

Adinolfi ha vissuto queste parole come un attacco diretto e durante le nomination non ha nascosto il suo disappunto:

“Quelle parole le ho vissute come un insulto gratuito. È noto fin dall’inizio che ho delle limitazioni fisiche. Farle passare come un ostacolo per il gruppo, e associarle al mio presunto disinteresse nel procurare cibo, è stata una bastardata”

Ma il colpo di scena è arrivato poco dopo, con una nomination durissima di Loredana Cannata che ha usato parole taglienti per motivare la sua scelta. L’attrice ha attaccato frontalmente Adinolfi non solo per quanto accaduto sull’isola, ma anche per le sue posizioni pubbliche e politiche:

“Nomino Mario Adinolfi perché ritiene che le donne debbano essere miti e sottomesse, perché si oppone al diritto all’aborto, perché ha invocato i fucili contro le unioni civili, perché nega le sofferenze e le morti dovute all’omofobia e ha chiesto la censura di un bacio gay in un film Rai. E perché sostiene che gli animali siano esseri senz’anima, giustificando le atrocità che subiscono. Brucio la sua foto e con essa tutte le idee che, per secoli, hanno portato violenza alle donne, agli omosessuali, agli animali e all’umanità intera”.

Le sue parole hanno gelato lo studio, lasciando anche la conduttrice Veronica Gentili visibilmente colpita. “Direi che sei stata molto chiara. Hai espresso moticazioni legate alla figura pubblica di Adinolfi e non ancora alla convivenza sull’isola, ma la tua è una scelta legittima e va rispettata”, ha commentato la Gentili.

Adinolfi, però, ha tenuto a chiarire: “Non ho mai detto che Loredana fosse inutile. Basta riascoltare le mie parole”, ha ribadito seccamente. La tensione si è alzata ulteriormente quando, dopo essere stato nominato dai "senatori" del gruppo, si è alzato affermando: “Chissà perché me l’aspettavo”. La Cannata lo ha stuzzicato: “Forse per i commenti”, scatenando la reazione furiosa di Adinolfi:

Non insistere. Hai usato parole sbagliate e spero non ne abbia aggiunte di peggiori dietro le quinte, te lo dico!”.

L’attrice ha replicato:

“Mi stai minacciando?”.

La puntata si è conclusa proprio su questo scambio infuocato, lasciando nell’aria una tensione che, con ogni probabilità, continuerà a tenere banco nelle prossime settimane.

