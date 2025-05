Isola dei Famosi: è ancora scontro tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani: "Sei aggressiva, mi tratti male"

News VIP

Continuano le tensioni tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani che già nella prima puntata de L'Isola dei Famosi avevano avuto un acceso scontro.

Sull'Isola dei Famosi l’atmosfera si fa già più incandescente, e non solo per la fame o il sole cocente. Il primo vero scontro frontale è scoppiato tra due volti noti della TV italiana: Antonella Mosetti e Alessia Fabiani, protagoniste di un acceso confronto durante la prima puntata del reality che ha lasciato tutti, naufraghi compresi, a bocca aperta.

Isola 2025, ancora scontri tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani

Le due si conoscevano da tempo, ben prima di sbarcare sulle spiagge dell’Honduras, e pare che proprio nei giorni precedenti alla partenza, Alessia avesse chiesto ad Antonella sostegno e complicità per affrontare insieme l’esperienza del reality. Un'intesa che sembrava promettere una solida alleanza. E invece, la situazione è precipitata nel giro di poche ore.

Il motivo? La scelta di Alessia di salvare Cristina Plevani al posto di Antonella. Una decisione che la Mosetti ha vissuto come un vero e proprio tradimento. Durante le nomination, Antonella non ha nascosto il suo disappunto e ha risposto con una stilettata degna di nota: ha nominato la Fabiani, accusandola di averle voltato le spalle per convenienza.

Ci sono rimasta malissimo. Evidentemente Alessia ha un obiettivo chiaro: vincere a tutti i costi. Io però non ho intenzione di cadere in queste dinamiche. Farò la mia Isola con serenità, perché sono una signora", ha dichiarato Antonella, sottolineando come non abbia intenzione di scendere a compromessi.

Poi, rivolgendosi direttamente alla rivale:

“Capisco che vuoi tornare sulla cresta dell’onda, ma non usare noi per farlo. Hai chiesto favori, ti abbiamo aiutata, e poi ci ripaghi così? Io credevo avessimo un accordo, ma a quanto pare mi sbagliavo. L’illusione è l’ultima a morire”.

La la lite non si è fermata lì. Nelle ore successive, Antonella ha rincarato la dose, spiegando di essersi sentita presa in giro da quella che considerava un’amica. La Fabiani, però, ha replicato con tono acceso:

“Da quando siamo qui non mi hai più guardata. Non abbiamo mai dormito insieme. Mi accusi di averti tradita ma tu sei stata la prima a nominarmi. Ho salvato Cristina perché, in questi giorni, è stata più vicina a me. Punto.”

La risposta non ha fatto altro che alimentare il fuoco. Antonella ha perso quindi la pazienza e l'ha attaccata duramente:

“Il tempo dirà chi sei veramente, Alessia. Stai cercando di rigirare la frittata facendo passare me per la cattiva, ma non funziona. Se avevi bisogno di favori, chiedili a Cristina la prossima volta. Tu sei fuori, non ci stai con la testa. Ma davvero pensi che la gente a casa non veda quello che stai facendo? Hai cercato di passare per vittima, ma sei solo strategica e falsa.”

E non finisce qui. Durante un tentativo di chiarimento andato in onda nel daytime, la tensione ha raggiunto livelli altissimi.

Antonella, mi stai trattando male. Stai esagerando.” ha esordito la Fabiani.

"Ma capisci l’italiano? Sei stata tu a sparlare di me in Palapa. E ora vieni a fare la vittima? Non sei più in TV da anni, e ci sarà un motivo. Non mi interessi né qui né a Roma. Non ti ho mai considerata, figurati adesso. Stai solo cercando visibilità.” ha ribattuto la Mosetti che poi ha aggiunto:

“Tu sparli e poi fai finta di nulla. Sei una donna cattiva. Hai usato chi ti stava vicino. Non ti ho mai sopportata, neanche quando frequentavi il mio ex marito. Ma tranquilla, la verità viene sempre a galla. Io non sbagliavo 30 anni fa su di te, e non mi sto sbagliando oggi.”

A quel punto Alessia si è allontanata, sfogandosi poco dopo con Patrizia Rossetti:

“Qui è già dura di suo, poi questa continua a provocarmi. Io perdo la testa. Ma ti sembra normale il suo atteggiamento? Basta, non voglio finire in un teatrino”.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi