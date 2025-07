Isola dei Famosi, Dino Giarrusso: "Non sono pienamente soddisfatto, del modo in cui ne sono uscito"

News VIP

Dopo il rientro dall’Honduras, Dino Giarrusso ha rilasciato un’intervista a Fanpage nella quale ha condiviso il suo punto di vista sull’esperienza all’Isola dei Famosi.

Dopo essere tornato dall’Honduras, dove ha partecipato come concorrente all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Dino Giarrusso ha concesso un’intervista ai microfoni di Fanpage per raccontare in modo più approfondito il suo vissuto nel reality.

Isola 2025, Dino Giarrusso: "Ho suscitato diffidenza solo perché sono in possesso di un livello discreto di conoscenza e questo non è un segnale incoraggiante"

L’ex europarlamentare e giornalista ha ripercorso le tappe salienti della sua avventura televisiva, soffermandosi sia sugli aspetti personali che su quelli più controversi del programma. Tra i vari temi toccati, ha espresso il proprio pensiero riguardo all’ipotesi di una sua eventuale vittoria finale, affermando con chiarezza:

“Non ci ho mai creduto, perché nella mia vita non ho mai visto neanche un minuto dell'Isola dei Famosi e, in generale, di alcun reality. Non conoscevo le dinamiche di questi programmi e quindi ho sempre pensato che sarei uscito presto. Quando nella penultima puntata ho vinto la prova del serpente Honduregno, nella quale mi sono anche rotto una costola, però, pensavo di essermi guadagnato l'accesso diretto alla finale, ma non è successo. La semifinale è comunque un buon risultato.”

Sul possibile impatto negativo che la partecipazione a un reality avrebbe potuto avere sulla sua immagine di giornalista, ha spiegato:

“È una questione che mi sono posto. A convincermi è stata Veronica Gentili, che è una professionista e una giornalista di grande esperienza, che mi ha dato delle garanzie sul modo in cui sarebbe stato impostato quest'anno il programma, quindi ho deciso di accettare e fidarmi di lei. Ho partecipato con l'obiettivo di trasmettere un messaggio positivo, che è l'importanza della conoscenza e del mettersi sempre in gioco. Credevo che proporre questo e gli ideali di giustizia, uguaglianza e onestà, in un contesto televisivo simile, potesse tornare utile soprattutto ai più giovani. Paradossalmente, invece, queste mie caratteristiche mi si sono rivoltate contro. A un certo punto hanno chiesto ai naufraghi cosa pensassero di me e la loro risposta è stata: ‘È molto colto e preparato, pure troppo’. Era quasi come se avere un proprio bagaglio culturale venisse malvisto in quel contesto, tanto che un ottimo giocatore come Mario Adinolfi, ad esempio, ha spento il suo lato polemico ed erudito per diventare un po’ "orsacchiotto", per acquisire consensi che all’inizio non aveva. Ho suscitato diffidenza solo perché sono in possesso di un livello discreto di conoscenza e questo non è un segnale incoraggiante.”

Quando gli è stato chiesto se rifarebbe questa scelta, Giarrusso ha risposto:

“Dal punto di vista dell'esperienza in sé, altre cento volte. Lì ti manca tutto e questo ti fa rendere conto di quanto, fuori da quel contesto, la tua vita sia ricca, felice e vada goduta appieno. Non sono pienamente soddisfatto, però, del modo in cui ne sono uscito, ma anche questa è stata un’esperienza utile e, alla prossima occasione, non commetterò gli errori che hanno in qualche modo aperto questa narrazione. In fondo, tutto è dipeso da scelte mie.”

Sulla controversia con Omar Fantini, ha raccontato:

“Nel caos del momento non ricordavo come fossero andate le cose, ma rivedendo i filmati mi sembra evidente che Omar mi abbia colpito con pugni alla testa e una manovra a strozzo ben prima che io mi avvicinassi a Cristina Plevani. Anche in quel caso, però, sono passato come quello che ha attaccato una donna pur di vincere una gara, ma le immagini parlano chiaro. Dopo il nostro chiarimento, però, ritengo che quella questione sia un capitolo chiuso.”

Per quanto riguarda la vittoria di Cristina Plevani, ha commentato:

“Sì, anche se avrei preferito vincesse Loredana Cannata, Cristina era la mia seconda scelta. Credo che loro due fossero quelle che avevano più bisogno sia del premio economico che di un rilancio d'immagine. Mi ha fatto piacere la sua vittoria, onestamente.”

Riferendosi a una sua esternazione rivolta a Cristina Plevani, ha precisato:

“Se l’ha aiutata, mi fa piacere. Ma vorrei chiarire questo punto: mi era stato chiesto di rispondere a dei suoi insulti volgari e gratuiti. La mia risposta era molto articolata e avevo detto che, chi insulta, dice più qualcosa di sé che degli altri, aggiungendo che io e lei abbiamo fatto scelte di vita del tutto opposte. Io ho girato tante città, lei è sempre rimasta a Iseo, io mi sono sposato e ho due figli, lei ha preferito non costruire una famiglia, io ho scelto di mettermi in gioco, lei ha preferito una rispettabilissima vita defilata. Avendo percorsi così lontani, ci sta che non le stia simpatico. Avevo aggiunto anche che, di concreto, sull’Isola stesse facendo poco, come del resto dopo quel primo GF.”

In merito al suo rapporto con Alessia Fabiani, ha dichiarato:

“Tra noi non è successo niente, abbiamo avuto una lunga conversazione legata ai nostri figli e alla nostra famiglia. È stato un momento di condivisione molto emozionante e, per questo, ci siamo dati un abbraccio lungo e stretto. Per amor di verità ho voluto precisare che tra noi non fosse accaduto nulla di più.”

Infine, commentando le parole della moglie, che ha definito il loro un rapporto aperto, ha detto:

“Sicuramente non ci siamo mai nascosti nulla, né questo succederà in futuro. Il nostro è un rapporto solido, basato sulla fiducia e l'amore reciproco. Può succedere di provare attrazione fisica verso un'altra persona, è la cosa più comune della storia umana, tutto sta nel saperla gestire. Semplicemente, non è ciò che è successo fra me e Alessia, con cui mi sono comunque trovato molto bene dal punto di vista umano.”

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi