Isola dei Famosi, Cristina Plevani: "Non cercavo amici, volevo solo arrivare fino in fondo"

News VIP

L'ex gieffina, Cristina Plevani, vincitrice della diciannovesima edizione de l'Isola dei Famosi, si è raccontata al programma radiofonico di Radio Radio.

Ospite di Non succederà più su Radio Radio, Cristina Plevani – vincitrice dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi – ha ripercorso i momenti più significativi della sua avventura in Honduras. Tra difficoltà fisiche, rapporti umani e retroscena inediti, l’ex gieffina ha svelato anche chi è l’unico naufrago con cui è rimasta in contatto dopo la fine del programma.

Isola 2025,il legame con Mario Adinolfi e… le nomination troppo buone

Cristina ha parlato apertamente dei problemi di salute che l’hanno spaventata durante il gioco:

“Una notte mi sono svegliata con un dolore fortissimo e una ‘placca’ dura al seno sinistro. Ero dall’altra parte del mondo, spaventata. Mi hanno visitata, dato antibiotici e antidolorifici, ma non si capiva cosa fosse. Appena tornata in Italia ho fatto tutti gli esami: per fortuna non era nulla di serio, forse il calo di peso e la poca alimentazione. Però mi sono tolta un bel peso.”

A differenza di molti giovani naufraghi che hanno abbandonato, l 'ex gieffina, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, ha rivelato che il digiuno non è stato il suo peggior nemico:

“Non ho sentito la fame, spesso rinunciavo anche al riso. La vera sofferenza era la noia: dopo che hai fatto legna, fuoco e capanna, le giornate erano infinite. Non mi sentivo utile. Sono molto individualista, ma alla fine ho capito che l’Isola non è solo un gioco: è un’esperienza di vita.”

Con Mario Adinolfi, arrivato secondo, si è creato un legame particolare:

“Avevamo fantasticato di arrivare sul podio. Lui mi disse: ‘Se vinci tu ti do una testata perché rosicherei’, io gli risposi che se avesse vinto lui sarei stata contenta. Per me era un vincitore.”

E sullo stile “politicamente corretto” di alcuni naufraghi durante le nomination, non ha avuto dubbi:

“Molti erano troppo buoni. Anche Omar e Patrizia erano sempre molto carini. Io ero più diretta. Non c’è un giusto o sbagliato, ma io non cercavo il consenso.”

Cristina ha ammesso di non essersi legata profondamente a nessuno, ma è rimasta in contatto con Mario Adinoldi, controverso concorrente che si è posizionato al secondo posto:

“Credo che abbiano apprezzato la mia spontaneità. All’inizio ero trattenuta, anaffettiva, ma io non ero lì per farmi amici. Alla fine l’unico che sento con un messaggio ogni tanto è Mario. Con Patrizia ci siamo scritte recentemente, ma ognuno ha la propria vita.”

La vincitrice ha espresso il suo parere anche su alcuni naufraghi che hanno acceso le dinamiche nel reality:

“Teresanna è un personaggio forte, ma ho sempre pensato che non avrebbe vinto. I reality ci insegnano che chi crea più casino spesso non arriva in fondo. Sono personaggi televisivi forti, ma poi il pubblico porta avanti altri profili.”

Infine, su altri concorrenti che l’avevano colpita:

“A metà gioco pensavo potesse vincere Paolo Vallesi, era sempre positivo. Anche Jey mi ha spiazzata: tranquillo, riservato… ma pensavo potesse essere il ‘puledro di razza’. Mirko Frezza invece era televisivamente forte, ma anche lui non lo vedevo in finale.”

La Plevani ha concluso con un bilancio personale molto lucido:

“Non volevo fare l’Isola, non era nelle mie corde. Ma una volta lì, se partecipo… voglio vincere. Alla fine l’esperienza ti cambia, anche se non torni con nuove amicizie. È un gioco, ma anche una sfida personale. E io volevo arrivare fino alla fine.”

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi