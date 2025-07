Isola dei Famosi, Cristina Plevani dopo la vittoria. "Sono la stessa del Grande Fratello, stronz* ma dolce"

News VIP

Cristina Plevani, a Fanpage, ha parlato della sua avventura all'Isola dei Famosi che ha vinto a distanza di 25 anni dal trionfo nella prima edizione del Grande Fratello.

A venticinque anni dal primo storico trionfo al Grande Fratello, Cristina Plevani conquista anche l’Isola dei Famosi 2025. Un ritorno clamoroso e carico di significato, che segna la seconda grande vittoria televisiva della sua vita. Tornata alla normalità nel suo paese, Iseo, Cristina racconta la sua esperienza e guarda avanti, con il desiderio di rimettersi in gioco, questa volta in un ruolo diverso: quello di opinionista in tv.

Isola dei Famosi 2025, Cristina Plevani: "Sono aperta a tutto. È così peccaminoso che qualcuno mi chiami per fare l’opinionista?”

“Non sono cambiata, mi sono mostrata senza filtri. Sono stron*+ in modo bonario”, ha spiegato a Fanpage confermando la coerenza con cui ha attraversato questi due decenni. Dopo l’Isola, spera che questa visibilità possa trasformarsi in un’opportunità concreta: “Sono aperta a tutto. È così peccaminoso che qualcuno mi chiami per fare l’opinionista?”.

Nonostante la vittoria e la popolarità ritrovata, Cristina resta con i piedi per terra anche dal punto di vista economico:

“I soldi li metto da parte, oggi non mi manca nulla. Non sono sprovveduta”. Una parte del premio, ha dichiarato, sarà devoluta in beneficenza.

Il rientro in Italia, per lei, è stato più impegnativo del previsto. “Faccio ancora fatica a rendermi conto di come passa il tempo”, ha raccontato. Ha trascorso la prima notte con un’amica, tra chiacchiere e affetto sincero, e ha poi ritrovato il piacere delle sue piccole abitudini: una camminata, una colazione in paese, il silenzio di casa.

Quando ha riacceso il telefono dopo due mesi, ha trovato centinaia di messaggi e chiamate. “La produzione mi ha detto che sono stata l’unica a fare una chiamata e poi spegnere il telefono”, ha spiegato. La prima persona contattata è stata una delle amiche che, durante la sua assenza, si è presa cura del suo cane.

Ripercorrendo il percorso sull’Isola, Cristina è consapevole di aver messo in mostra ogni sfumatura del suo carattere.

“All’inizio ho presentato i miei difetti, poi ho mostrato anche i miei pregi. Non mi sono mai costruita addosso un personaggio. Questo ha pagato, forse perché le persone cercano autenticità”.

Un’esperienza intensa anche sul piano umano: con Mario Adinolfi, in particolare, ha condiviso il peso delle privazioni e una profonda complicità. “Tra noi c’erano molte similitudini. Ci siamo confidati tanto”.

Cristina ha definito l’Isola come un “secondo treno” che non ha voluto perdere. A 53 anni, in un momento di bilancio personale e lavorativo, ha colto l’occasione con lucidità: “Lavoro in piscina con contratti di collaborazione sportiva, senza ferie né contributi. Dovevo trovare un piano B. Magari questo treno non fa fermate, ma intanto l’ho preso”.

Rispetto alle critiche, come quelle arrivate da Dino Giarrusso, la Plevani ha risposto:

“Non mi interessa il suo pensiero. Mi giudica perché ho fatto un reality, ma anche lui lo ha fatto. Io ho sempre frequentato persone che non mi chiedono che lavoro faccio, ma chi sono”.

Infine, ammette con ironia di essere “stron**" nel senso più trasparente del termine:

“Lo sono perché dico le cose in faccia, non per cattiveria. Stro** in modo bonario”.

Con una consapevolezza matura e un atteggiamento aperto al futuro, Cristina Plevani si gode questa seconda vittoria.

